Play Offs: En el partido de ida, a excepción de Libertad, las localias no pudieron sacar ventaja

Se disputo este fin de semana el inicio del Torneo Octogonal, también denominado Play Offs o segunda fase del Torneo «Copa Centenario Club Atl. French» que organiza la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde todo comenzó el sábado 2 con el partido entre Libertad y Atl. French. Y prosiguió este domingo con tres partidos mas.

Entre laguneros y albinegros se vivió un partido con mucho pelotazo aéreo. A los 20 segundos de iniciado el encuentro, aviso French sus intenciones de llevarse la victoria, sin embargo los dirigidos por Balhano se fueron rearmando y haciéndose dueños de la pelota, la que no paraban de jugar por altura, lo que le imposibilitaba a la visita hacerse de la misma en el medio campo. Luego de los 30 minutos el encuentro se fue dando interesante entre ambos equipos, pero Libertad marcaba la diferencia y eso se vio cuando una rápida jugada que nace en el área lagunera, termina en el único gol del partido, convertido por Maximiliano Zalazar. El complemento fue mas fricción que juego y esto se vio cuando el partido se le empezó a ir al arbitro Crivelli y tuvo que expulsar a Castillo (L) y Pereyra(F), mas varios amonestados en ambos equipos, además de varios empujones entre jugadores.

Hoy domingo en la localidad de Patricios, el local recibió a Naon, ganador de la primera fase. Gano la visita por la mínima diferencia con gol mediante tiro penal ejecutado por Emiliano Perujo.

En el Estadio «Juan Ángel Maldonado», San Agustín recibió a Once Tigre en un gran encuentro futbolístico entregado por ambos equipos. Gano Once Tigres, por 1 a 0, con gol de Daniel Montenegro, y a pesar tambien el Granate buscar imponer la localia no pudo ante la humanidad de Facundo Cacha y una ferrea defensa auriazul.

Finalmente en el «Ramon N. Poratti», Atlético 9 de Julio recibió a San Martin. El Torneo ya venia con dos victorias a favor de los santos. Y en esta oportunidad la puntería fue efectiva para los dirigidos por Alejandro Esquivel, a diferencia del partido jugado hace una semana atrás ante Once Tigres.

Gano San Martin por 2 a 0, con goles de Mateo Lizaso en el primer tiempo, ante un Atlético 9 de Julio que entrego mucho espacio y que lo supo aprovechar muy bien San Martin.

Con estos resultados quedaron mejor posicionados Libertad, Naon, Once Tigres y San Martin, aunque la revancha se tiene que jugar y quien haga mejor las cosas sera el clasificado a la siguiente ronda, semifinales.

Síntesis de la Fecha – Partidos de Ida

Libertad 1 vs. French 0

Atl. Patricios 0 vs. Naon 1

San Agustin 0 vs. Once Tigres1

Atl. 9 de Julio 0 vs. San Martin 2