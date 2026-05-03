Un hombre murió al ser atropellado en el cruce de las rutas nacionales 7 y 188
Compleja se transformó la situación para identificar al hombre ya que no habría llevado documentación personal.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el automóvil circulaba correctamente e inclusive a una velocidad permitida al tiempo que se analizan las circunstancias del incidente.
Ya en la tarde de hoy, siempre de acuerdo a trascendidos la víctima podría tratarse de una persona que habría recuperado la libertad luego de permanecer alojado en una de las unidades penitenciarias del complejo carcelario ubicado a la vera de la Ruta Nacional 188.
Junin24
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