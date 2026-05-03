Un hombre murió al ser atropellado en el cruce de las rutas nacionales 7 y 188

En la madrugada de este viernes 1 de mayo, alrededor de la 1:40 en el cruce de las rutas 7 y 188 la víctima que se encontraba sobre la calzada, fue embestida por una camioneta Volkswagen Saveiro que circulaba sentido Lincoln – Junín

Como consecuencia del impacto, el caminante murió en el acto. Convocado personal policial, al llegar se iban a encontrar con un utilitario, una Volkswagen Saveiro y a la víctima.

Compleja se transformó la situación para identificar al hombre ya que no habría llevado documentación personal. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el automóvil circulaba correctamente e inclusive a una velocidad permitida al tiempo que se analizan las circunstancias del incidente.

Ya en la tarde de hoy, siempre de acuerdo a trascendidos la víctima podría tratarse de una persona que habría recuperado la libertad luego de permanecer alojado en una de las unidades penitenciarias del complejo carcelario ubicado a la vera de la Ruta Nacional 188.

Junin24