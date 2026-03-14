Fecha 17: Gano San Martin y se afianza en la punta del torneo

Dio comienzo este viernes la fecha 17 del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol de Primer A, y que llego a la misma con el Club San Martin como único puntero, por detrás Naon a una unidad. En tercer lugar Once Tigres.

La fecha inicio con los partidos de El Fortin y La Niña, donde en un intenso partido, donde la V azulada busca lograr puntos para ingresar a la clasificación del octogonal, en La Niña luchan por no descender; pero en esta oportunidad repartieron puntos, ya que terminaron con un empate 1 a 1.

Por su parte, en el Estadio Santiago Noel Baztarrica», San Martin recibió al Deportivo San Agustín, donde se vivió un partido con mucho publico acompañando al «santo», y dentro de la cancha, ambos equipos no se guardaron nada, con muy buen futbol entregado, por ambos lados.

A los 23 minutos, el arbitro tripulillo marco un penal en favor de San Martin, y Lizaso lo cambio por gol. En el segundo tiempo desde el minuto cero, San Agustin se paro distinto y rápidamente se hizo dueño de la pelota y del juego y ello trajo su resultado a los 6 minutos, cuando Via empata el partido, en una gran jugada elaborada por los dirigidos por Del Pino.

El segundo tiempo fue teniendo altibajos, a lo que se sumo en la visita la expulsión de Sánchez. Los últimos minutos del partido, el DT, de San Martin introduce dos cambios, y la ofensiva «santa» cambio para bien, por a los 90 minutos en una gran jugada colectiva, Cutiño pone el 2-1 definitivo, dejando a San Martin como único puntero del torneo en esta fecha.

Síntesis

El Fortin 1 vs. La Niña 0

San Martin 2 vs. San Agustin 1

El resto de la fecha se juega este domingo 15

16.30 hs: Naón – Patricios. Arbitro: Enrique Márquez.

17.00 hs: Quiroga – Once Tigres. Arbitro: Guillermo Bonello.

19.00 hs: French – Ag. Alvarez. Arbitro: Jonatan Crivelli.

19.30 hs: 9 de Julio – Libertad. Arbitro: Martín Utello.