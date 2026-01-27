«Fauna Argentina», la nueva obra en pintura sobre la naturaleza que se expondrá en el hall de La Terminal
Durante el mes de febrero, la Terminal de Ómnibus será sede de la muestra “Fauna Argentina”, de Sofía Guiotto, una propuesta que invita a descubrir la fauna autóctona a través del dibujo, informaron desde la Dirección de cultura del municipio.
La exposición reúne 15 retratos de animales originarios de Argentina, realizados a lápiz y grafito, con un enfoque realista y delicado. Cada obra busca destacar la identidad, la fragilidad y la fuerza de cada especie, promoviendo una observación atenta y una reflexión sobre la importancia del respeto y el cuidado que merecen los animales.
Sofía Guiotto es una artista visual que trabaja principalmente con dibujos en lápiz y grafito, enfocándose en retratos de animales, especialmente mascotas. Su proceso creativo se basa en la observación detallada y en la intención de transmitir emoción y presencia a través del realismo. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado un estilo propio que prioriza la expresión, la sensibilidad y el respeto por cada animal retratado.
La muestra “Fauna Argentina” podrá visitarse durante todo el mes de febrero en la Terminal de Ómnibus, ofreciendo una propuesta artística accesible para vecinos y visitantes.
