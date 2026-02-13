Falta de VTV y matafuegos vencidos encabezan las infracciones en los controles sobre la RN 7

Desde el Destacamento de Seguridad Vial de Junín informaron que estos son los principales motivos por los cuales se labran actas a los conductores en los operativos periódicos que realizan sobre la ruta 7. También destacaron el éxito de los controles realizados en lo que va de la temporada, sobre todo durante los fines de semana cuando se profundiza la llegada de turistas y visitantes que vienen a conocer el Parque Natural Laguna de Gómez.

En una entrevista con LT20 Radio Junín, el oficial Mario Ticeyra, jefe de la Policía Caminera de Junín, declaró que “el año arrancó bien en lo que respecta a los controles, se nota mucho tránsito que circula por turismo desde y hacia Mendoza y Córdoba, y esto se ve profundizado durante los fines de semana donde viene mucha gente para visitar el Parque Natural Laguna de Gómez”.

Seguidamente, indicó que “en cada uno de los controles se requiere la documentación básica que debe llevar todo vehículo, entre la que se incluye licencia de conducir, seguro y VTV al día”, y amplió: “También se hace mucho hincapié en el uso obligatorio de los cinturones de seguridad, las luces bajas prendidas y los matafuegos”.

Además, Ticeyra señaló que “se labran infracciones a diario y entre los motivos más frecuentes están la falta de VTV, más alguna que otra por matafuegos vencidos”, y prosiguió: “En caso de VTV que no esté al día se labra el acta, se retiene la licencia de conducir y se les da una copia del acto y un plazo de 30 días para concurrir al Juzgado de Faltas”.

“Las cédulas azules siguen vigentes aunque ya no se emiten más por los Registros del Automotor, pero en muchos casos la persona titular del vehículo autoriza a otro para la conducción por medio de la App ‘Mi Argentina’”, indicó el oficial. Asimismo, el oficial informó que “tenemos los operativos habituales que ya vienen asignados para todos los días, pero no hay ninguno específico por el fin de semana largo porque no estamos incluidos dentro del ‘Operativo Sol’”.

Para finalizar, el titular de la Caminera dijo que “en los casos en que se cortan los semáforos de ruta 7 en sus intersecciones con la 65, camino el PNLG, Benito de Miguel y Ramón Hernández concurrimos con personal de la dependencia para ordenar el tránsito hasta que se solucione el inconveniente”.

Agencia Nacional de Seguridad Vial

A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó entre las causas más frecuentes de los siniestros el exceso de velocidad y la distracción al volante.

El uso del teléfono celular se convirtió en el principal factor de desatención: mirar una pantalla durante apenas tres segundos mientras se circula a 60 km/h implica recorrer más de 50 metros sin observar el camino.

Acciones como manipular el GPS, responder mensajes o girar para hablar con los pasajeros pueden tener consecuencias irreversibles.

Exceso de velocidad

Superar los límites de velocidad establecidos en Argentina representa una de las faltas más graves y costosas. Las multas varían en función del grado en que se sobrepase la velocidad permitida, y en situaciones extremas, la sanción puede incluir la suspensión de la licencia de conducir. Asimismo, no respetar las velocidades mínimas indicadas para cada tipo de vía también está penado, ya que las regulaciones buscan prevenir riesgos derivados tanto de la conducción a alta velocidad como de hacerlo demasiado lento.

Pasar el semáforo en rojo

Avanzar cuando el semáforo está en rojo es una de las faltas más peligrosas, sobre todo en áreas urbanas donde la probabilidad de accidentes es mucho mayor. Las multas pueden variar según la vía, la velocidad del vehículo y el momento en que se comete la infracción.

Este comportamiento imprudente no solo pone en peligro al conductor, sino también a peatones y a otros usuarios de la vía. Algunos aspectos que influyen en la gravedad de la sanción incluyen:

Estacionar en zonas prohibidas

Estacionar en lugares donde no está permitido es una infracción frecuente en las ciudades. Aunque en general no se considera una falta grave en términos de seguridad, puede generar problemas importantes cuando se realiza en sitios críticos, como entradas de garajes o áreas destinadas a hospitales. En estas situaciones, estacionar incorrectamente puede obstruir accesos vitales en emergencias, entorpecer la circulación y comprometer la seguridad de las personas.

Evadir peajes

No abonar el TelePASE se considera una falta grave y puede acarrear multas elevadas, que en ciertos casos superan los $20.000. Si se pasa por un peaje exclusivo para usuarios con oblea sin tenerla, la sanción puede ser hasta cuatro veces el monto de la tarifa correspondiente al horario.

Usar el celular al manejar

Manipular el celular mientras se conduce es una de las causas más frecuentes de accidentes viales. Esta distracción puede resultar peligrosa e incluso provocar accidentes severos, como la muerte de peatones. Para evitar estos incidentes y mantener la seguridad en las rutas, es fundamental que los conductores no usen el teléfono mientras manejan.

Fuente: La Verdad online