Falleció una persona, tras protagonizar una pelea

Cerrando la noche de este domingo 19, siendo las 20hs un llamado al servicio de emergencias 911 daba cuenta de una persona yacia sin vida en la via publica de calle Guido Spano al 300

Al hacerse presente personal policial en el lugar y del servicio de emergencia medica, se constata, que un hombre mayor de edad no tenia signo vitales.

Conforme informe de Policia Comunal de 9 de Julio, a cargo del Comisario Insp. Carlos Barrena, en dicho lugar se suscitó una reyerta a golpes de puño entre dos masculinos que se encontraban en el citado domicilio producto del cual Néstor Abel Farías fue trasladado a nosocomio local determinándose a posteriori por facultativo de la salud, su deceso cuyas causales serán determinadas mediante operación de autopsia. Gracias al rápido accionar de esta Policía, de tareas investigativas y testimonios recabados en el vecindario se logró establecer que Gonzalo Marcelo Diaz, resulta ser el agresor de Farias, procediéndose a su detencion y alojamiento en sede Policial a disposición UFi nro. 6 Dpto. Judicial Mercedes, quien instruyo una IPP Caratulada «Homicidio simple».

En el hecho intervino personal policial, Sub DDI Bragado y peritos de parte, donde todo es materia de investigación.

Imagen portada: Ilustración