Falleció un hombre tras violento choque entre camión y tractor

Un trágico accidente se registró este viernes por la tarde en el kilómetro 265 de la Ruta Nacional 226, en el tramo que une las ciudades de Azul y Olavarría.

Según se informó, un camión habría impactado por alcance contra un tractor, provocando la muerte del conductor de este último vehículo, un hombre de 48 años domiciliado en Colonia Nievas.

El camión, un Iveco con semirremolque conducido por un hombre de 68 años oriundo de Olavarría, no sufrió consecuencias físicas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, personal médico y de tránsito, quienes realizaron tareas de asistencia y peritaje. Durante las actuaciones, la calzada permaneció parcialmente cortada.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Azul, bajo la intervención del fiscal David Carballo.

Fuente: La Mañana de Bolívar.