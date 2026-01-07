Fallece transportista al despistarse el camión que conducía

Alrededor de las 21:55 horas, de ayer martes 6 de enero, se toma conocimiento del vuelco de un camión en el acceso a la localidad de General Rivas , partido de Suipacha.

El siniestro ocurrió a 8 kilómetros de la rotonda del Cimarrón , a la salida de una curva , dónde por causas que se desconocen se produjo el despiste y posterior vuelco total de un camión Iveco Eurotech 370 con acoplado playo, dominio ETN perteneciente a la firma Cuatro Hojas.

El camión circulaba vacío en sentido General Rivas – Suipacha, conducido por el Suipachense Oscar Angel Suárez, de 53 años, quien por razones que se desconocen al salir de la curva , cercanías de lo que era el establecimiento El Coyuyo , pierde el control del rodado despistándose hacia su banquina, cayendo en una profunda cuneta donde el camión vuelca en forma total , provocando la muerte de su conductor.

Concurrieron dos dotaciones de bomberos.

Intervino Destacamento Policía General Rivas y Bomberos Voluntarios, ambulancia del Homei, Policía Comunal de Suipacha y Policía Científica Mercedes.

Fuente y foto: Jorge Oscar Larsala