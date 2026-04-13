F20: San Martin sigue liderando el torneo y empieza a definirse el descenso

Se disputo la fecha 20 del Torneo de Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, «Copa Centenario Club Atlético French», que se dividió en dos jornadas, sábado y domingo, con un muy buenos partidos entregados y una buena marcación de goles.

El sábado por la tarde en el Estadio «Vicente Cusatti», Libertad recibió a Naon, quien esta a un punto de San Martin. El publico vivió un partido repartido por tiempo y por equipo, donde el primer tiempo fue mas para la visita, mientras que en el complemento, el lagunero se hizo fuerte y llego al arco de Acis en varias oportunidades, hasta que logro el empate 1 a 1, final.

Por su parte Agustín Álvarez recibió a su clásico rival de barrio, San Martin. Ambos equipos necesitaban de una imperiosa victoria. Y también repartieron los tiempos, en el primer tiempo el «Santo» fue el que mas propuso y eso le valió el gol a los 38 minutos.

El inicio del complemento, el equipo dirigido por Santorelli se planto veloz y agresivo, y el resultado de ello vino rápido, a los 5 minutos el empate, el partido transcurrió y San Martin no supo aprovechar el hombre de mas que tenia, ante la expulsión de Barrios. Finalizaron empatados 1 a 1.

En tanto que este domingo en el Estadio de Once Tigres, el local recibió a El Fortín. Un encuentro con muchos goles, emociones y gran parte del partido lo domino El Fortín con dos jugadores menos por expulsión. Sin embargo los dirigidos por Nico Simón que venían de perder ante French, se hicieron fuerte de perder 2-3, los últimos minutos del complemento, el equipo reacciono y dio vuelta el resultado, ganado 4 a 3, en un gran partido que se vivió en el «Abel del Fabro».

En tanto que en la localidad de Patricios, el local, Atlético Patricios que necesitaba de una imperiosa victoria, se le dio y gano por 1 a 0 ante Atlético Quiroga, que con este resultado se esta quedando por ahora afuera de los Play offs.

En La Niña, equipo que necesita de los tres puntos para no caer al descenso, debió sufrir el buen futbol de San Agustín que le gano 4 a 0, lo que complica aun mas al equipo tricolor.

En las matemáticas, La Niña puede zafar del descenso, si gano sus dos próximos partidos, y Agustín Alvarez pierde los suyos.

Finalmente el partido de la fecha fue el clásico entre Atlético 9 de Julio y Atlético French. Con un buen marco de publico, en especial por el lado de French, se vivió un partido que a los 40 segundos de iniciado el partido ya tuvo su primer gol, cuando en una rápida jugada por parte de Pablo Macagnani, supo aprovechar muy Cardel en el área chica de Acosta y gol para el local. Sobre el final del primer tiempo, una mano dentro del área del millonario, Pereyra lo cambio por gol.

El segundo tiempo se se siguio viendo un partido con mucha fuerza y a los 24 minutos Atlético puso el 2 -1 parcial, minutos mas tarde el equipo dirigido por Ormachea amplio la ventaja 3-1 y casi sobre el final, otro penal a favor de la visita, Sussi lo cambio por gol. El partido finalizo 3 a 2 a Atlético 9 de Julio y de esta manera el equipo dirigido por Asenjo, en lo que va de la segunda ronda del clasificatorio no había perdido ningún partido.

Sintesis de la fecha 20

Libertad 1 vs. Atl. Naon 1

Ag. Alvarez 1 vs. San Martin 1

Once Tigres 4 vs. El Fortin 3

Atl. Patricios 1 vs. Atl. Quiroga 0

Atl. La Niña 0 vs. San Agusti 4

Atl 9 de Julio 3 vs. French 2

Posiciones del campeonato con 20 partidos disputados

San Martín- 42

Atlético Naón – 41

French 35

Once Tigres – 35

San Agustín -33

Libertad 30

Atlético 9 de Julio – 28

El Fortin 21

Quiroga – 19

Patricios – 19

Agustín Álvarez 18

La Niña – 13

Fecha 21

El Fortin – Atl. 9 de Julio

Atl. Naon – Once Tigres

San Martin – Libertad

San Agustin – Agustin Alvarez

Atl. Patricios – La Niña

Atl. Quiroga – French