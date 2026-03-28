F19: En el partido adelantado El Fortin logro una valiosa victoria que lo mete en la pelea por la clasificación en los Play Off

Este viernes 27 comenzó a disputarse la fecha 19 del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde en el partido adelantado jugaron El Fortín y Libertad. El resto de la fecha se completa el día domingo 29.

Llegar a jugar en cancha de El Fortín se pone cada vez mas difícil para los equipos de la LNF que tienen que llegar al reducto de la Av. Alte. Brown, para enfrentar a la V azulada. Quien esta vez lo padeció fue el equipo de Libertad, que termino perdiendo por 3 a 0.

Desde el inicio los dirigidos por Carlos Gallo fueron quienes inclinar la cancha y a los 28 minutos del primer tiempo abría el marcador con un gol de Conde y a los 40, Rodriguez estiraba la ventaja poniendo 2 a 0 parcial.

El segundo tiempo, Libertad ya con un jugador menos por expulsión sobre el final del primer tiempo del defensor Sebastián Zalazar, otra vez Rodríguez gritaba gol fortinero.

Con este resultado el equipo de El Fortin, que por cierto muy valioso, ya que lo mete en la discusión por la clasificación de los play offs. Aunque le resta ahora disputar tres partidos, mas, esta victoria ante Libertad, podria catalogarse como la victoria del año para la V azulada.

El resto de la fecha 19

Domingo 29

16:30hs.

Atl. Naon – Ag. Alvarez

Atl. Quiroga – Atl. 9 de Julio

17hs

French – Once Tigres

San Martin – La Niña

San Agustin – Atl. Patricios