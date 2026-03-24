F18: Gano San Martín y sigue liderando el torneo de LNF. Naon también gano y es escolta

Se disputo la fecha 18 del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol y que se desdoblo en dos días, donde el día sábado jugarían Atl. Patricios y San Martin y en el Estadio «Vicente Cusatti», Libertad recibía a French, por cuestiones de lluvia, ambos partidos se pospusieron para este martes 24.

En tanto que el día domingo 22 los partidos previstos se pudieron completar, donde Atlético La Niña recibía en su cancha a Atlético Naon. En un partido donde inicio ganando el tricolor, al CAN le fueron necesarios tan solo 5 minutos de para dar vuelta ese resultado y quedarse con una victoria por 2 a 1. Con esa victoria, las aspiraciones de La Niña se complican de seguir en la Primera A, mientras que el CAN se subía a la punta del torneo.

Mas tarde en cancha de Once Tigres, los dirigidos por Nico Simón recibieron a Atlético 9 de Julio, y terminaron empatados en cero. Mientras que en el Estadio «Antonio Crosa», Agustín Álvarez pudo rescatar un punto ante la visita de El Fortín. Los dirigidos por Carlos Gallo ganaban el partido, y faltando tan solo cinco minutos, el local logra el empate, punto que es de oro, para salir de la zona caliente del descenso.

Cerro el domingo, el partido entre el Deportivo San Agustín y Atlético Quiroga. Gano el equipo granate cómodo por 3 a 1.

La Reserva de San Martin Campeón 25/26

Por su parte los partidos suspendidos, en Patricios, cabe destacar que el equipo de Reserva del Club San Martin se consagro Campeón de la categoría, tras vencer 6 a 1 al local. El «Santo» con un empate alcanzaba el titulo del torneo, ya que llevaba una diferencia de 12 unidades ante quien le escoltaba, Agustín Álvarez.

La Reserva de San Martin si bien le resta jugar cuatro partidos mas, de 18 partidos, ganaron 15, empataron 2 y perdieron un partido. Felicitaciones

En cuanto al partido de primera división entre Atlético Patricios y San Martin, el equipo «Santo» obtuvo una valiosa victoria por 3 a 0, que lo sigue dejando aun como único líder del torneo local.

Por ultimo cerro la fecha, el encuentro entre Libertad y French, en un gran partido que entregaron ambos equipos, gano la visita por 2 a 0, lo que confirma el buen momento deportivo que tiene French que viene sumado desde el inicio de la segunda rueda y ya esta en la tercera posición del campeonato junto con Once Tigres.

Síntesis de la Fecha 18

Atl. La Niña 1 vs. Atl. Naon 2

Once Tigres 0 vs. Alt. 9 de Julio 0

Ag. Alvarez 1 vs. El Fortin 1

Dep. San Agustin 3 vs. Atl. Quiroga 1

Atl. Patricios 0 vs. San Martin 3

Libertad 0 vs. French 3

Posiciones del campeonato con 18 partidos disputados

San Martín- 40

Atlético Naón – 37

Once Tigres – 32

French 32

Libertad 29

San Agustín -27

Atlético 9 de Julio – 22

Quiroga – 19

El Fortin 18

Agustín Álvarez 17

Patricios – 16

La Niña – 12

Fecha 19

Viernes 27 – 21hs

El Fortin – Libertad

Domingo 29

16:30hs.

Atl. Naon – Ag. Alvarez

Atl. Quiroga – Atl. 9 de Julio

17hs

French – Once Tigres

San Martin – La Niña

San Agustin – Atl. Patricios