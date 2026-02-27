F16: Se juega hoy viernes, sabado y domingo
La Liga Nuevejuliense de Fútbol informo el cronograma de patridos de la fecha 16, y que se jugará en tres jornadas, dando inicio hoy viernes 27, con el partido que disputaran el Deportivo San Agustin que recibe a Naon, uno de los punteros.
Continua este sábado 28 de febrero, en la localidad de Patricios, donde juegan el local recibiendo a El Fortin. Y finaliza el domingo 1º de marzo, con el resto de la fecha.
El domingo Atl. La Niña recibirá a French a las 17.30. Desde las 19 hs Libertad, será local ante Once Tigres. Cerrando la fecha a las 20, San Martín recibirá a Quiroga. Agustín Alvarez espera por Atl. 9 de Julio.
Fecha 16
VIERNES 27 DE FEBRERO
21 hs: San Agustín – Naón.
SABADO 28 DE FEBRERO
18.30 hs: Patricios – El Fortín.
DOMINGO 1º DE MARZO
17.30 hs: La Niña – French.
19.00 hs: Libertad – Once Tigres.
20.00 hs: Ag. Alvarez – 9 de Julio.
20.00 hs: San Martín – Quiroga.
Posiciones del campeonato
Atlético Naón – 31
San Martín- 31
Libertad 26
Once Tigres – 25
French – 23
San Agustín -21
Atlético 9 de Julio – 21
Quiroga – 19
El Fortin 15
Patricios – 14
Agustín Álvarez 13
La Niña – 11
