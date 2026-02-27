F16: Se juega hoy viernes, sabado y domingo

La Liga Nuevejuliense de Fútbol informo el cronograma de patridos de la fecha 16, y que se jugará en tres jornadas, dando inicio hoy viernes 27, con el partido que disputaran el Deportivo San Agustin que recibe a Naon, uno de los punteros.

Continua este sábado 28 de febrero, en la localidad de Patricios, donde juegan el local recibiendo a El Fortin. Y finaliza el domingo 1º de marzo, con el resto de la fecha.

El domingo Atl. La Niña recibirá a French a las 17.30. Desde las 19 hs Libertad, será local ante Once Tigres. Cerrando la fecha a las 20, San Martín recibirá a Quiroga. Agustín Alvarez espera por Atl. 9 de Julio.

Fecha 16

VIERNES 27 DE FEBRERO

21 hs: San Agustín – Naón.

SABADO 28 DE FEBRERO

18.30 hs: Patricios – El Fortín.

DOMINGO 1º DE MARZO

17.30 hs: La Niña – French.

19.00 hs: Libertad – Once Tigres.

20.00 hs: Ag. Alvarez – 9 de Julio.

20.00 hs: San Martín – Quiroga.

Posiciones del campeonato

Atlético Naón – 31

San Martín- 31

Libertad 26

Once Tigres – 25

French – 23

San Agustín -21

Atlético 9 de Julio – 21

Quiroga – 19

El Fortin 15

Patricios – 14

Agustín Álvarez 13

La Niña – 11