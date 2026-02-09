Extorsiones desde cárceles bonaerenses: la jueza Arroyo Salgado expuso el caso Woldryk

Una conferencia de prensa conjunta que dieron este lunes el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, volvió a poner en el centro de la escena la desaparcion del peon rural, Juan Woldriyk.

Fue en el marco de un informe en el que las autoridades nacionales aseguraron que el soldado del Ejército Argentino, Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años que se suicidó mientras montaba guardia en un puesto de la Quinta Presidencial de Olivos el pasado 16 de diciembre, fue víctima del accionar delictual de la que fue dada en calificar como «una pyme del delito» orquestada y dirigida desde el interior de establecimientos carcelarios bonaerenses.

En efecto, Gómez cayó bajo las redes de esta organización dedicada a obtener beneficios económicos bajo la figura delictual de «sextorsión», una especie de chantaje a través del cual se amenaza a la víctima con divulgar aspectos de su vida sexual.

La propia jueza federal advirtió que esta modalidad está creciendo y es generalmente comandada desde establecimientos penales, facilitada por el permiso que tienen los detenidos para utilizar telefonía celular, determinación que fue tomada durante la pandemia y que aún no ha sido modificada. Y explicó que una de las motivaciones de la conferencia de prensa brindada era advertir esta circunstancia para «evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas».

En ese sentido, Salgado ilustró su presentación con unas diapositivas que mostraban otros ejemplos similares, ocurridos también con la utilización de teléfonos celulares por parte de personas privadas de su libertad. «Una extorsión desde otro penal que termina con la desaparición hasta el día de hoy de Juan Woldryk, quien pese a que su familia ha publicitado reiteradamente que ya se descubrió que estaba siendo víctima de maniobras extorsivas, no ha aparecido», dijo textualmente la jueza, mientras la foto del trabajador rural lucía a su espalda.

Vale recordar que Woldryk fue visto por última vez el 30 de marzo de 2022, justamente en un campo de la zona paraje Mira Mar donde trabajaba. Desde esa fecha y hasta la actualidad, se están por cumplir ya 4 años sin rastros.

El uso de telefonía celular en cárceles bonaerenses está en el centro de debate. Desde el Gobierno nacional advierten sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y prevención frente a delitos que, como la sextorsión, avanzan en silencio y dejan secuelas irreparables en las víctimas y sus entornos.