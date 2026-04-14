Exportaciones argentinas del complejo de carne y cueros bovinos, qué se exporta y a dónde

El año 2025 fue superavitario para Argentina en términos de balanza comercial: el valor de las exportaciones fue superior al de las importaciones por segundo año consecutivo. A nivel macroeconómico, con la acumulación de Reservas Internacionales como un objetivo expreso de la autoridad monetaria, esto resulta significativo.

Dentro de ese contexto, el complejo de carnes y cueros bovinos jugó un rol de preponderante: con US$ 4.727 millones de dólares. Ocupó el sexto lugar en lo referido a mayor valor exportado, representando un 5,4% del total exportado por Argentina, seis puntos porcentuales por encima del año previo.

En el presente artículo se analiza cómo estuvieron compuestas estas exportaciones: qué productos se despacharon dentro del complejo y cuáles fueron los principales compradores. Asimismo, se analizan cambios institucionales recientes y el desempeño exportador en el primer bimestre de 2026.

¿Qué exportamos?

En primer lugar, resulta de interés conocer qué tipo de productos exporta la Argentina dentro del complejo de carne y cueros bovinos, para ello se tomará de referencia el porcentaje sobre el valor FOB exportado de cada producto en el año 2025.

Del total exportado de US$ 4.727 M, el 82% se corresponde con exportaciones de carnes en diferentes formatos. Dentro de las mismas, el producto que alcanzó un mayor valor exportado fue la carne bovina deshuesada y congelada, la cual representó el 47% del total, alcanzando US$ 2.205 M. En segundo lugar, se ubicó la carne deshuesada fresca o refrigerada, cubriendo el 27% del total con un monto de US$ 1.291 M. El tercer tipo de carne en importancia fue la carne congelada sin deshuesar, que acaparó el 8% de las exportaciones totales.

A continuación, se encontraron las exportaciones de cueros y pieles vacunos, que con un valor de US$ 345 M representaron el 7%. Los productos que siguieron en orden de importancia fueron las harinas, polvos, pellets de carne y despojos (3,3%), el sebo bovino (2,7%), otras partes de bovinos y carnes frescas sin deshuesar (2,3%), las preparaciones, conservas y embutidos (1,4%) y, por último, los artículos de cuero (0,3%), que incluyen bolsos, calzados, accesorios, artículos de talabartería, entre otros.

Resulta relevante mencionar que el valor exportado se ubicó en niveles récords, a pesar de que en volumen las exportaciones resultaron inferiores a las de 2024. Esto se atribuye fundamentalmente a dos motivos:

1) En primer lugar, porque la menor cantidad exportada se vio “sobrecompensada” por un fuerte incremento de los precios, que, en el caso de las carnes, por ejemplo, presentó una variación interanual de entre el 28% y el 43% en dólares corrientes, el cual fue variable según el tipo de carne.

2) Un segundo factor que incidió en el mayor valor exportado fue que en 2025 ganó participación relativa la exportación de carne refrigerada por sobre la congelada, siendo la primera un producto de mayor valor. Esto se evidencia en la composición de las exportaciones de carnes deshuesadas, que son las más significativas tanto en volumen como en valor: en 2024 la proporción de exportaciones de carne congelada fue del 81% y el 19% de carne refrigerada; en tanto, en 2025 la participación de la carne congelada bajó al 78%, mientras que la carne enfriada ganó terreno hasta representar el 22% del total. La diferencia en el precio de estos productos es notable: en promedio, el precio de exportación de la carne deshuesada refrigerada fue de U$S 11.014 / t en 2025, más que duplicando al de la carne deshuesada congelada, cuyo precio promedió U$S 5.417 / t.

¿A dónde exportamos?

En cuanto a los destinos de las exportaciones, China permaneció en 2025 como el principal comprador de productos bovinos de Argentina, acaparando el 44,5% del valor total exportado, por cuenta de US$ 2.102 M. En segundo lugar, se ubicó Estados Unidos, con el 9,7% del total por cuenta de US$ 459 M. A continuación, se encontró Israel, responsable del 9,3% del valor exportado, es decir, US$ 439 M.

En cuarto y en quinto lugar se ubicaron Alemania y Países Bajos, con US$ 335 M y US$ 324 M, respectivamente. En tanto, si se considera a todo el bloque de la Unión Europea, el valor exportado a los países integrantes del mismo ascendió a US$ 754 millones.

Resulta de interés hacer hincapié en el fuerte crecimiento que ha tenido el comercio con Estados Unidos. Si se analiza la participación de Estados Unidos sobre el valor exportado total de Argentina en el complejo de carnes y cueros bovinos, se observa que la misma presenta una tendencia creciente desde el año 2020 en adelante, pasando de representar un 1,2% en 2019 a consolidarse en el 9,6% al cierre de 2025.

Esta dinámica se hizo posible, en primer lugar, a partir de la reapertura del mercado estadounidense para las carnes argentinas en 2019. Por otro lado, durante el último año la demanda del gigante norteamericano se profundizó por el déficit de stocks que atraviesa dicho país. De acuerdo con datos del USDA-NASS, el 01 de enero de 2026, los inventarios de ganado en Estados Unidos se ubicaron en 86,2 millones de cabezas, lo que es un mínimo en 75 años. Esto se debe a que importantes regiones ganaderas del país norteamericano enfrentaron condiciones secas recurrentes en los últimos años, lo que produjo una aceleración de la faena, situación agravada por una participación elevada de hembras dentro de la misma. Este déficit que atraviesa el principal consumidor de carne bovina del planeta no solo ocasionó un aumento en los precios internacionales de la carne en el transcurso del último año, sino que también traccionó las importaciones estadounidenses, lo que coadyuvó al aumento de la proporción de las exportaciones argentinas a este destino.

A partir de este contexto es que Donald Trump presentó una Proclama Presidencial a principios de febrero de 2026, mediante la cual EE.UU. oficializó una ampliación del cupo para la importación de carne vacuna argentina, adicionando 80.000 toneladas libres de aranceles para recortes de carnes magras, las cuales ingresan en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas, en principio durante el año en curso. Este volumen se suma al acuerdo preexistente de 20.000 toneladas anuales que cuentan con un arancel preferencial. De este modo, durante el corriente año el volumen total con preferencias arancelarias asciende desde 20.000 hasta 100.000 toneladas. Las implicancias de esta apertura son positivas para Argentina, dado que permite diversificar los destinos, mitigando los riesgos que trae aparejada la concentración de las exportaciones en pocos mercados.

¿Cómo vienen las exportaciones en 2026?

El valor exportado por el complejo de carne y cueros bovinos alcanzó un récord en los registros en el primer bimestre del 2026, llegando a un valor de US$ 764,3 M. Esto representa un incremento del 23,7% en comparación con el mismo período del año 2025.

Si bien el volumen exportado es ligeramente superior al del año pasado en el caso de las carnes (5% más en el primer bimestre), el mayor monto se explica principalmente por mayores precios en comparación con principios del año pasado. Si se analizan, por ejemplo, los dos principales productos de exportación dentro del complejo, se observa que el precio de la carne bovina deshuesada congelada promedió en enero y febrero un precio FOB de US$ 6.335 /t, lo que representa una mejora del 27% interanual; en tanto, la carne deshuesada fresca, segundo mayor producto exportado, promedió un precio de US$ 12.338 /t, lo que refleja un incremento de 31% i.a.

De este total, solo el 36,9% se debió a exportaciones a China, lo que representa el porcentaje más bajo en siete años para un primer bimestre. En segundo lugar, se ubicó Israel, destino al que se realizaron exportaciones por un valor de U$S 116 M, acaparando el 15,2% del mercado. Los despachos a este destino han crecido considerablemente a partir del permiso obtenido en 2024 para exportar carne kosher con hueso, lo que se sumó a los cupos tradicionales de carne kosher sin hueso. En conjunto, en los primeros dos meses de 2026, la participación conjunta de EE.UU. e Israel ascendió al 29,4%, la máxima en la serie de datos de INDEC.

En esta nueva configuración del comercio, con un gran salto observado en el valor exportado a Israel y a Estados Unidos, es de destacar que en los primeros dos meses de 2026 la Unión Europea como bloque, tradicionalmente el segundo destino de exportación, ocupa de momento el cuarto lugar, por detrás de China, Israel y EE.UU., acaparando el 14,0% de los despachos. No obstante ello, el valor exportado a este destino, por cuenta de US$ 107 M, es el máximo en 14 años.

Por otra parte, con el acuerdo Mercosur – Unión Europea, a partir del primero de mayo la alícuota de la cuota Hilton bajaría de 20% a 0%. Además, se creará una nueva cuota de 99.000 toneladas de carne bovina para el Mercosur, con un arancel preferencial del 7,5%, la cual está dividida en dos cuotas de carne congelada y enfriada de 54.450 y 44.550 toneladas, respectivamente, y de la cual todavía resta definirse la distribución entre los países miembros. Todo esto permite pensar que haya un repunte de las exportaciones al bloque europeo en el transcurso de 2026.

A modo de conclusión, luego de un gran año en materia exportadora para el complejo de carnes y cueros bovinos, como fue el 2025, en el año en curso se combina un escenario de altos precios de exportación y nuevos acuerdos comerciales que posibilitan la diversificación de destinos, reduciendo la dependencia del mercado chino, que entre 2019 y 2024 concentró, en promedio, el 52% del valor exportado del complejo, proporción que en 2025 se redujo a 44% y en lo que va de este año a 37%.