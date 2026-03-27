Exportaciones agro industriales: Cuatro fueron los complejos con mayor exportación en el primer bimestre

Un nuevo informe oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación da cuenta que las exportaciones agroindustriales alcanzaron en el primer bimestre de 2026 un volumen récord de la última década con 18,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 8% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC. Asimismo, el valor exportado ascendió a USD 7.595 millones, el segundo mayor de los últimos diez años, y un 7% superior al 2025, con envíos a más de 105 países, asegura el informe de la SGAyP de Nacion.

Complejos exportadores

De los 54 complejos analizados (incluyen los productos primarios y sus derivados), 26 mostraron aumentos respecto del año 2025 y 12 presentaron volúmenes récords de la década. En orden, por el aporte en el volumen, son los siguientes: trigo (+92%); cebada (+32%); maní (+13%); girasol (+249%); pesca y acuicultura (+14%); forrajeras (+132%); azúcar (+43%); productos lácteos (+19%); apicultura (+60%); otras oleaginosas- lino, sésamo, jojoba, cártamo- (+209%); ovinos (+38%) y aromáticas y especias (+30%).

A su vez, 169 productos incrementaron sus exportaciones respecto del primer bimestre de 2025. Entre los más relevantes se mencionan las semillas de girasol con el 6.354%; aceite de jojoba con el 722%; harina de maíz con el 288%; porotos de soja con el 270%; porotos secos con el 242%; sésamo con el 227%; semillas con el 165%; aceite de maní con el 113%; aceite de girasol con el 99%; granos de trigo con el 94%; manteca con el 86%; lana sucia, esquilada con el 63%; miel con el 60%; dulce de leche con el 48%; madera aserrada con el 33%; entre otros.

Se destacan en el bimestre 36 productos que no fueron exportados en 2025, tales como hilados de algodón, carne caprina, damasco, otros frutos secos, peras secas, preparaciones de frutilla, poroto salvaje, semillas de cártamo, malta tostada, tocinos y grasas porcinas.

Dentro de los productos con mayor valor por tonelada exportada en 2026 se encuentran el aceite esencial de limón con USD 29.718/tn; complementos alimenticios con USD 19.688/tn; equinos con USD 16.780/tn; carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada con USD 12.338/tn; huevos sin cáscara con USD 8.678/tn; crustáceos congelados con USD 7.243/tn; cortes de carne ovina, congelada con USD 6.071/tn entre otros.

Los principales destinos fueron en orden de importancia por el volumen exportado fueron: Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Perú, Chile, Malasia y Marruecos. Estos 10 destinos representaron más del 55% del total exportado.

Para acompañar la inserción internacional de la agroindustria, la Secretaría pone a disposición mapas y tableros interactivos que permiten visualizar la apertura de mercados desde 2024, el posicionamiento global de los productos argentinos y la evolución de las exportaciones por complejo y destino.