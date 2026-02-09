Expoagro 2026: YPF AGRO estará presente con la energía del campo argentino

YPF Agro dirá presente para acompañar una vez más al productor a planificar su campaña desde la siembra hasta la cosecha. La propuesta integral incluye la energía de los mejores combustibles y lubricantes, insumos, servicios de alta tecnología (en nutrición y protección) y el asesoramiento de la red de distribución más grande del país con más de 100 puntos estratégicos.

Durante la megamuestra, los visitantes, podrán conocer y experimentar la solución integral YPF UNICCO, una plataforma diseñada para optimizar en tiempo real la gestión de productos a granel con eficiencia, seguridad y trazabilidad. La integración con YPF Ruta potencia la propuesta, siendo la solución que ofrece al transportista una gestión integral y eficiente de su flota.

Además, este año la marca volverá a ofrecer convenientes condiciones comerciales a través del ya conocido canje de granos para la compra de insumos y acuerdos exclusivos con las principales entidades bancarias.

YPF Agro acompaña y potencia el crecimiento del campo argentino.