Expoagro 2026:  Los autos híbridos y eléctricos de Grupo Antelo dan que hablar por su tecnología, confort, y hasta la financiación fija a 18 ,meses

Grupo Antelo participa en Expoagro 2026, la mayor muestra agroindustrial de la región, que comienza el martes 10 de marzo y se extiende hasta el viernes 13 en San Nicolás, con uno de los stands más imponente de todas las marcas automotrices de la exposición: un espacio de más de 9.000 m² que combina exhibición de autos, financiación exclusiva, novedades, experiencia y adrenalina.

Exhibición completa de marcas, modelos y pruebas dinámicas

En su gran espacio, el Grupo Antelo exhibe todos los modelos de las marcas que importa y comercializa en el país. El stand cuenta con cuatro áreas diferenciadas, una para cada marca – Mitsubishi, GWM, Changan y JMEV-, donde los visitantes pueden conocer, interiorizarse, probar y comparar modelos según sus necesidades.

Los vehículos expuestos son:

Mitsubishi : pick up L200 y Outlander .

: pick up L200 y Outlander GWM: Haval con los modelos Jolion, H6 y H6GT en versiones híbridas y nafteras; Tank 300; Ora 3 eléctrico; y pick up Poer.

Haval con los modelos Jolion, H6 y H6GT en versiones híbridas y nafteras; Tank 300; Ora 3 eléctrico; y pick up Poer. Changan: CS55 Plus híbrido enchufable

CS55 Plus híbrido enchufable JMEV: Easy 3 eléctrico.

Un verdadero recorrido por el presente y el futuro de la movilidad.

Pista de Pruebas

Con una infraestructura especialmente diseñada para el evento, el Grupo propone una pista off road y otra pista on road para que el público pueda probar los vehículos en condiciones reales, reafirmando su compromiso de acercar la tecnología y el desempeño de sus marcas a los usuarios de todo el país.

La pista de pruebas 4×4, desarrollada especialmente para este evento y para demostrar las capacidades off road de los modelos, tiene más de 10 obstáculos para testear vadeo, ángulo de ataque, ventral y de salida, altura libre del suelo, etc. A su vez, la pista on road, tiene como objetivo que los interesados puedan comprobar de primera mano el confort de marcha, el aislamiento acústico y la tecnología en seguridad e info entretenimiento.

El Grupo presenta un verdadero recorrido por el presente y el futuro de la movilidad: combustión eficiente, híbridos enchufables, eléctricos puros y propuestas off road. Además, tiene en exposición, accesorios, repuestos y están a disposición de los interesados, personal de posventa para contestar todas las consultas sobre las nuevas tecnologías.

Beneficios exclusivos en Expoagro

Durante los cuatro días de feria, el Grupo Antelo ofrece una financiación exclusiva con el Banco Santander para quienes señen o concreten la compra de cualquiera de los modelos comercializados por el grupo en el marco de Expoagro 2026.

Se trata de un producto especial para esta exhibición, donde se podrá acceder a un préstamo prendario de hasta 18 millones de pesos, en 18 meses de pago a tasa 0% fija en pesos.

Una oportunidad única para acceder a condiciones diferenciales y comenzar a disfrutar de la última tecnología en movilidad.

Avant premiere exclusivos en Expoagro

En el marco de Expoagro 2026, Grupo Antelo presenta como adelanto exclusivo dos modelos que definen su estrategia de electrificación en Argentina: el Deepal S05 PHEV y el Changan Eado Plus PHEV. La muestra permite conocer de cerca 2 nuevos productos, con tecnologías electrificadas.

Deepal S05 [REEV]

Deepal es la marca global de Changan Automobile dedicada exclusivamente al desarrollo de vehículos de nuevas energías (NEV). Se posiciona como la división de vanguardia tecnológica y diseño del grupo, enfocada en ofrecer movilidad sustentable con un estándar de equipamiento superior.

El S05 es un SUV perteneciente al segmento C, se destaca por su silueta aerodinámica que impone presencia y el gran confort interior que ofrece, incluyendo una pantalla central de 15,4”.

Dimensiones: Largo total de 4.620 mm y una distancia entre ejes de 2.880 mm . Cuenta con un baúl de 462 L.

Largo total de 4.620 mm y una distancia entre ejes de . Cuenta con un baúl de 462 L. Seguridad: Equipado con 6 airbags y un gran paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril, entre otras.

Changan Eado Plus [PHEV]

Este modelo se trata de un sedán mediano (segmento C) de la marca, el cual incorpora el sistema de propulsión iDD (Intelligent Dual Drive). El interior del EADO Plus PHEV ofrece un ambiente sofisticado con pantalla táctil de 13.2”, tablero digital de 10”, asientos eléctricos con ajuste en 6 posiciones y climatización automática.