Expoagro 2026: La carne argentina mostrará todo su potencial

En esta edición N° 20, el IPCVA contará con una presencia renovada, con el objetivo de representar a toda la cadena de ganados y carnes dentro del sector ganadero de la exposición, uno de los espacios que más crecimiento ha mostrado en los últimos años y que reúne a todos los actores de la actividad.

El Sector Ganadero contará con la participación de asociaciones de criadores y ofrecerá a los visitantes un amplio programa de charlas y conferencias, acceso a materiales técnicos y trabajos de investigación, la presencia de especialistas en insumos y servicios ganaderos, y la realización de importantes remates de hacienda.

En este marco, el auditorio de conferencias llevará el nombre de “Carne Argentina”, y la carpa de remates “IPCVA”, reafirmando el compromiso del Instituto con la promoción y el fortalecimiento del sector.

Al respecto, el presidente del IPCVA, George Breitschmitt, destacó:

“Creemos que es de suma importancia la participación en una exposición como Expoagro. Nos permite encontrarnos cara a cara con los productores para contarles todo lo que estamos haciendo dentro y fuera del país, y también para nutrirnos de sus puntos de vista y propuestas”.

Asimismo, subrayó que el sector auspiciado por el Instituto será un espacio clave para el intercambio de conocimiento, la difusión de información técnica y el impulso de negocios estratégicos para la cadena de ganados y carnes.