Expoagro 2026: Financiamiento, negocios y una mirada estratégica para el desarrollo del sector

Para la entidad, este aniversario no solo marca un hito para la muestra a cielo abierto más importante del país, sino también para el ecosistema productivo en su conjunto. “Es una oportunidad para seguir acompañando al productor y a las empresas en un contexto cada vez más desafiante, con soluciones financieras pensadas para la realidad del sector”, señaló Agustín Ibarguren, gerente de Agronegocios del banco.

Expoagro, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, representa un punto estratégico dentro de la agenda anual de ICBC, ya que permite el contacto directo con productores, contratistas, concesionarios y empresas de toda la cadena, comprendiendo de primera mano sus necesidades y expectativas.

Financiamiento alineado al ciclo productivo

Con una fuerte presencia histórica en el sector, ICBC Argentina continuará acompañando al agro con créditos acordes al ciclo productivo y servicios diferenciales para cada segmento.

La propuesta incluye financiamiento de maquinaria agrícola a través de instrumentos como leasing y préstamos prendarios, además del impulso a su tarjeta Visa ICBC Campo para la compra de insumos, con atención y acompañamiento permanente a sus clientes.

De cara a 2026, el banco prevé avanzar con nuevas soluciones financieras orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión del capital de trabajo, agilizar procesos y facilitar la toma de decisiones comerciales. Las novedades estarán enfocadas en ofrecer propuestas simples, competitivas y de rápida implementación, alineadas a las necesidades concretas de productores, contratistas y empresas del sector.

Expectativas de una edición dinámica

Las expectativas para esta edición aniversario son elevadas. Desde la entidad anticipan un mayor nivel de actividad respecto de las últimas ediciones, especialmente en financiamiento de maquinaria, capital de trabajo y soluciones integrales para la cadena agroindustrial.

En ese sentido, la Capital Nacional de los Agronegocios vuelve a posicionarse como el espacio clave donde se definen gran parte de las decisiones comerciales del año, concentrando consultas, operaciones y encuentros estratégicos a lo largo de los cuatro días de la muestra.

Un stand pensado para asesorar y vincular

ICBC Argentina estará presente con un stand renovado, que priorizará los espacios de asesoramiento personalizado y las propuestas comerciales diseñadas especialmente para esta edición aniversario. Además, buscará fortalecer su rol como articulador de negocios entre Argentina y China, impulsando oportunidades de intercambio comercial e inversión.

Dar facilidades a empresas argentinas al acceso al mercado chino y que las compañías chinas encuentren en Argentina un socio confiable.

“Esta muestra nos permite poner en valor las instancias de vinculación que venimos promoviendo entre empresarios de ambos países, con resultados muy positivos y proyectos que se siguen consolidando”, comentaron desde ICBC.

Tendencias que marcan el rumbo

Entre las principales tendencias que hoy atraviesan al sector agroindustrial, desde el banco destacan la digitalización y la creciente adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial, que permiten decisiones más rápidas, eficientes y con menor riesgo operativo.

A su vez, “se observa un uso cada vez más estratégico del financiamiento, con mayor planificación de flujos de fondos, instrumentos de cobertura y soluciones adaptadas a cada etapa del ciclo productivo”, marcaron. Un escenario que demanda innovación, financiamiento inteligente y alianzas estratégicas, y donde ICBC busca seguir aportando valor para potenciar el crecimiento sostenible del agro argentino.