Expoagro 2025: Escribiendo la historia de las tolvas, desde hace 97 años

Del 11 al 14 de marzo, Cestari estará presente en Expoagro edición YPF Agro, y según adelantaron desde la empresa, “con muchas novedades y unidades actualizadas, marcando la tendencia en el rubro de tolvas, como solemos hacerlo desde un principio”.

En el stand 300, Cestari mostrará sus innovaciones y se podrán ver la nueva generación de tolvas autodescargables. Una de ellas es la tolva Cestari Tridem. “Esta innovación pone a Cestari a la vanguardia de la tecnología agrícola, ofreciendo a los contratistas y productores agropecuarios una herramienta más eficiente, segura y rentable”, contaron. Es un sistema de rodadura de 3 ejes equipado con 6 ruedas, que proporciona una mayor capacidad de carga, estabilidad y tracción en terrenos difíciles. Y agregaron: “Esto se traduce en una mayor eficiencia en el transporte de granos, reduciendo los tiempos de carga y descarga, y minimizando el riesgo de accidentes”.

También estará la tolva Cestari 4WS (“Four Wheel Steering”) que ofrece el sistema de cuatro ruedas directrices. Es un acoplado capaz de girar con las ruedas traseras y complementarse con las ruedas delanteras. “Este sistema ofrece excelente radio de giro a la unidad de 7.5 metros (25 pies); gran estabilidad y seguridad durante el traslado; gran maniobrabilidad dentro y fuera del lote de cosecha”, explicaron. Esta unidad va a estar presente en el stand y en el Tecnódromo, donde se la podrá ver trabajando, en acción.

Asimismo, mostrará el Sistema de Accionamiento Seguro del tubo de descarga. “Este sistema desarrollado y patentado por Cestari, añade un nuevo beneficio para el usuario de nuestras tolvas, permitiéndole operarlas de manera más segura; ya que evita la apertura y cierre del tubo de descarga mientras la barra cardanica se encuentre en movimiento”, informaron. Y, además, agregaron que se trata de un sistema de tipo electro-hidráulico, comandado por un sensor inductivo electro-hidráulico y una electro-válvula que controla el accionamiento del tubo. Con este nuevo desarrollo se logra prevenir roturas en el sistema de descarga de la tolva asociadas a la operatoria incorrecta por parte del usuario, permitiendo así una mayor disponibilidad de la unidad para las labores de cosecha y movimientos de cereal.

En el espacio de la empresa en Expoagro también estará la tolva Cestari Sustentable, que está pintada con una pintura que, además de ser base agua, está compuesta por altos sólidos. “Cestari vuelve a innovar en la pintura amigable con el apoyo de Sherwin Williams, a través de MC Pinturas, manifestando un compromiso cada vez mayor con el medio ambiente”, informaron desde la empresa.

Otro de los productos que estará exhibido es la tolva Cestari Track, equipada con orugas de goma; que son un sistema de desplazamiento innovador y en crecimiento, que ofrecen la misma superficie de pisada que 7 neumáticos 850/65 R32 dispuestos a cada lado de la tolva.

Por otro lado, contarán con el acoplado Cestari B1 20.000 L. “Es nuestro equipo para semillas y fertilizantes, que va a llegar a la feria con novedades de diseño y prestaciones”, adelantaron.

También estará expuesta la cinta transportadora, con bandas de goma/caucho, que ofrece: mejor conveniencia para el transporte de fertilizantes y sustancias químicas, mayor productividad que otros transportadores, no produce ningún daño sobre el material transportado, entre otras características.

Por otro lado, destacaron la constitución en acero inoxidable de sus productos, que ofrecen gran resistencia a la corrosión y oxidación por humedad ambiente, niebla salina y productos ácidos, resistencia mecánica y ductilidad, material inerte (no altera las características generales de los productos almacenados en las partes de acero inoxidable), higiénico (no hay adhesión de bacterias y además permite limpieza fácil y rápida), reciclable de larga vida útil (producción sustentable y con mejor ecuación económica a largo plazo) y un acabado superficial: estético, fino, pulido, brillante y agradable. No necesita de tratamiento superficial ni pintura (protección del medio ambiente).

La empresa especialista en tolvas, Cestari, invita a todos los productores agropecuarios y contratistas a visitar su stand y conocer de cerca los detalles de toda la tecnología de sus líneas.

“En Cestari escribimos la historia. Son 97 años de apostar a la industria local, provincial y nacional. Son 97 años de confiar en nuestro presente y de seguir invirtiendo en nuestro futuro. Somos 4 generaciones que seguimos confiando en la grandeza del campo argentino, del productor y del contratista argentinos. Y sobre todo confiamos en nuestra calidad para exportarla a más de 40 países, de los 5 continentes”, aseguraron desde Cestari.