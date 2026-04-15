Experiencia SupraRoad: del campo a la genética

En Balcarce, provincia de Buenos Aires, SUPRA Semillas realizará su primera jornada “SupraRoad 2026”. Esta cita, que sucederá el 30 de abril, es el punto de llegada hacia una realidad zonal, con un portfolio de híbridos y soluciones regionales, hechos a medida de las problemáticas locales.

Asimismo, el SupraRoad también es un punto de partida que implica que, por medio de un diálogo único y regional, se reconoce la necesidad agronómica específica que tiene cada productor granífero y silero.

“El negocio del maíz no se explica por una sola variable. Se construye cuando la agronomía, la genética y las condiciones comerciales están alineadas”, señala Justo MacLoughlin (Ver foto, abajo), gerente de Marca de SUPRA Semillas. A lo que agrega que, “el SupraRoad busca ordenar decisiones: entender qué ajustar en el lote y cómo eso impacta en el resultado del negocio”.

Básicamente, la jornada es una experiencia “on road” -en el camino- hacia el reconocimiento de las necesidades de los productores y para que ellos también identifiquen las líneas de trabajo específicas que SUPRA transfiere a la genética y la agronomía de los nuevos híbridos, graníferos y sileros, que hacen al portfolio regional (en este caso, para los productores del sur bonaerense).

LA AGENDA SUPRAROAD

Entre las líneas de trabajo, la primera de las charlas destacadas se centra en los suelos: “Compactación: el enemigo número uno para el aprovechamiento del agua. Estrategias para su manejo”, a cargo del experto en fertilidad de suelos y fertilización, Cristian Álvarez.

La otra parada del recorrido interno de la jornada se refiere a la nutrición vegetal, con “Fertilización Oportunista: aplicaciones tardías de nitrógeno – Técnicas para mejorar la fertilización de maíz asegurando la inversión”, con el especialista en manejo de cultivos agrícolas y director de EDM Estudio Agronómico, Guillermo Divito.

Otro de los temas destacados se encuentra dentro del segmento “Líderes en silo” y cuya novedad para este año es la diversificación de la atención específica para productores de leche, por un lado, y de carne, por otro.

Por su parte, la charla para los sileros, dentro del segmento “Líderes en silo” es “Estrategias de manejo para la producción de silajes rentables”, a cargo de Héctor López, responsable de Móvil de Aptitud Silera de SUPRA Semillas, y será moderada por el experto por el Dr. Aníbal Cerrudo (U.I. Balcarce) y Fernando Giachetti, gerente de Posicionamiento de Producto de la marca.

Finalmente, el cuarto bloque del SupraRoad abordará la genética y agronomía del “Portafolio de híbridos de maíz Supra Semillas – Nuevos Lanzamientos S 3972 VIP3 y S 4450 VIP3”, contado por Karen Hansen, especialista en Posicionamiento de Producto y el distribuidor zonal “Red Expertos”, TRESUR.

Haciendo una breve reseña de estas novedades, el S 4450 VIP3 se posiciona en el segmento de silaje, con foco en calidad y estabilidad, mientras que el S 3972 amplía la oferta para ambientes de mayor exigencia, aportando potencial y consistencia.

“Las condiciones comerciales son una parte importante del negocio, pero funcionan mejor cuando están respaldadas por decisiones productivas correctas y una genética bien posicionada”, agrega MacLoughlin. “La propuesta de Supra es integrar esas variables, no analizarlas por separado”.

En un año donde el productor necesita ser preciso en cada decisión, “la experiencia SupraRoad Balcarce” se plantea como un espacio técnico para discutir manejo, genética y negocio, con foco en la eficiencia y en la toma de decisiones ajustadas a cada ambiente.