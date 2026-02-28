Expectativas por la Ronda de Negocios que se impulsa concretar en 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, recordó que se esta trabajando en llevar adelante en nuestra ciudad una Ronda de Negocios Multisectorial, una propuesta pensada para fortalecer el entramado productivo local y regional, aseguraron en una gacetilla.

El encuentro se desarrollará el próximo 9 de abril de 2026 y estará orientado a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios de distintos rubros. Segun el municipio, el objetivo es generar vínculos comerciales, ampliar redes de contacto y abrir nuevas oportunidades de negocio, sostuvieron.

La iniciativa propone un espacio de intercambio, donde los participantes podrán visibilizar sus productos y servicios, conocer potenciales socios estratégicos y explorar posibilidades de crecimiento conjunto en un ámbito organizado y profesional.

La preinscripción ya se encuentra abierta y los interesados pueden realizar consultas o solicitar mayor información escribiendo al correo electrónico produccion@9dejulio.gov.ar o mediante el siguiente link: https: //forms.gle/vM6jkzk4x8DLPYRRA

Desde el municipio se invita a toda la comunidad empresarial a sumarse a esta propuesta para Nueve de Julio, que busca impulsar el desarrollo económico local y acompañar al sector productivo con herramientas concretas.