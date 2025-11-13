Expectativas por la celebración del Dia de la Musica en el Parque Gral. San Martin

La dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Música, con el evento “Buscá tu ritmo”, que se realizará el sábado 22 del corriente, desde las 18 hs., en el Parque General San Martín.

La propuesta invita a disfrutar de diferentes expresiones musicales en uno de los paisajes más bellos de la ciudad. Participarán la Orquesta Municipal de 9 de Julio, con ensambles de cuerdas dirigidos por Cristian Luzza; la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, bajo la dirección de Gustavo Tévez; y el Coro infanto juvenil Santa Cecilia, dirigido por David Maccagnani, junto a otros coros y artistas locales invitados.

El cierre estará a cargo de una imponente interpretación de “Carmina Burana”, con la participación conjunta de coros y orquesta, reuniendo a cerca de 100 artistas en escena.

Desde las 18 hs., el público podrá recorrer los distintos espacios del parque para disfrutar de propuestas simultáneas y variados estilos musicales.

A las 19.30 h, con el atardecer, el evento culminará con la presentación al unísono en el murallón.

Además, la artista Giacomina Penette realizará serigrafías en vivo con motivos musicales sobre afiches y bolsas.

La música nos une: acercate con tu mate, lona o reposera, y disfrutá una tarde especial de arte y naturaleza junto a familia y amigos.