Expectativas: Llega el 2026 y con ello la 20º edición de Expoagro

El año para la agro industria en nuestro país se marca cuando en cada mes de marzo, la misma se reúne en Expoagro, que en la edición 2026, la muestra celebra sus 20 años consecutivos de estas muestras a campo.

Sera del 10 al 13 de marzo en el predio ferial de San Nicolás sobre Autopista Buenos Aires – Rosario, y allí mas de 600 empresas de distintos calibres se exponen para toda la matriz agropecuaria no solo de Argentina, también del mundo.

El Lic. Diego Abdo, Gerente de Comunicación de Exponenciar, nos adelanta como se prepara la organización para esta nueva muestra