Expectativas: Esta semana se abren los sobres para la etapa V del Rio Salado

El Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires inició la licitación de las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V, una obra por US$ 138 millones que se financiará con un crédito internacional y fondos propios del Gobierno bonaerense.

Es una obra largamente esperada. Según una investigación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, (Carbap) arrojó pérdidas por US$ 5.000 millones anuales para gran parte de la zona núcleo del campo argentino, por “la inacción” para terminar esta obra.

Los trabajos en las etapas 1 y 2 del Tramo V se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 kilómetros, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco, beneficiando el escurrimiento del agua que pasa por Junín.

El llamado a licitación se realizó el viernes 2 de enero y la fecha de apertura de sobres se efectuará este 26 de febrero

Las obras derogarán una inversión estimada de US$ 138 millones, de los cuales US$ 110 serán aportados por un préstamo del Banco Europeo de Inversión (BEI), y el resto por el Tesoro Provincial.

La canalización y el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado es fundamental para la Provincia de Buenos Aires, ya que busca prevenir inundaciones, gestionar sequías y aumentar la producción agrícola-ganadera al recuperar millones de hectáreas productivas.

Las obras incluyen el ensanche y dragado del cauce para controlar excedentes hídricos, protegiendo así a más de 59 municipios, la infraestructura vial y el medio ambiente, incluyendo sus humedales.

La importancia de la obra radica en estos aspectos clave:

Prevención de Inundaciones y Manejo Hídrico: Las intervenciones profundizan y ensanchan el cauce para mejorar la capacidad de drenaje, evitando desbordes durante crecidas y gestionando las sequías.

Impacto Productivo y Económico: El plan permite recuperar y proteger aproximadamente 8,5 millones de hectáreas aptas para la producción agropecuaria, lo que representa una mejora sustancial para el sector, dado que la cuenca produce más del 30% del PBI de Argentina.

Protección Ambiental y Social: Se busca proteger las localidades bonaerenses de las inundaciones, garantizando la seguridad de los habitantes y respetando el valor ambiental de los humedales y recursos naturales de la zona.

Infraestructura: La obra, de envergadura provincial y nacional, conecta el cauce principal con obras secundarias, caminos rurales y la construcción de nuevos puentes.

La obra afecta a una vasta zona que abarca el 60% de la provincia de Buenos Aires, consolidándose como una de las intervenciones hidráulicas más relevantes del país.

“Por decisión del Gobernador Axel Kicillof, la Provincia de Buenos Aires va a financiar la última etapa de una de las obras más estratégicas y emblemáticas de los últimos 30 años”, dijo el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante el acto de lanzamiento del llamado a licitación.

Y agregó: “Logramos el financiamiento internacional del Tramo V a pesar de que el Gobierno Nacional paralizó el Tramo IV, una decisión que complicó y retrasó esta etapa clave. Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses”.

En ese sentido, Katopodis aseguró que la gestión del presidente Javier Milei “lleva a la Argentina por un camino equivocado cuando deja al país sin infraestructura. Obras públicas como estas son fundamentales para proyectar desarrollo, producción y trabajo”.