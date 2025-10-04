Expectativa por una gran jornada que se vivira hoy sabado 4 en la 128º Expo Rural de 9 de Julio
Tras vivirse dos primeras intensas jornadas de la 128º Expo Rural de 9 de Julio, organizada por Sociedad Rural de 9 de Julio, hoy sábado 3 se dará la tercera jornada de las cuatro, y propone un gran programa para no dejar de lado y disfrutar de amigos y la familia.
Se pudo observar en los dos días anteriores muchos amigos aprovechando las muy buenas condiciones del predio para disfrutar, además de visitar la muestra, se observo rondas de mateadas, otros optaron por la muy buena propuesta del Patio Gastronómico de la Exposición, ejemplo de ello tanto el jueves como el viernes, exploto de gente.
La propuesta para hoy sábado se puede ver en el programa a continuación.
