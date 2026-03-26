Eutanasia: la historia de Noelia Castillo y sus últimas horas de vida

Cuando en la Argentina el reloj marque las 14:00 horas de este jueves 26 de marzo, en España se estará cerrando uno de los capítulos judiciales y humanos más intensos de los últimos años.

A esa misma hora (las 18:00 en horario español), Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, recibirá la eutanasia tras una batalla legal de dos años contra su propia familia para ejercer su derecho a una muerte digna.

Para el público argentino, donde el debate sobre la eutanasia aún no transita siquiera caminos legislativos, el caso de Noelia permite entender (desde lejos) cómo funciona la Ley de Eutanasia en España.

Allí, el procedimiento es legal y requiere el aval de organismos médicos y comisiones de garantía. En el caso de Noelia, la joven obtuvo el respaldo de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, tras certificar un padecimiento físico y psíquico que ella misma describió como “insoportable”.

Un historial de dolor: el origen de la decisión

La historia de Noelia comenzó mucho antes de su pedido de eutanasia. Desde los 13 años, la joven estuvo bajo tratamiento psiquiátrico y fue diagnosticada con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). Sin embargo, su situación se agravó drásticamente tras sufrir episodios traumáticos de violencia, incluyendo una agresión sexual múltiple.

Estos hechos marcaron un antes y un después en su salud mental, derivando en varios intentos de suicidio. El más determinante ocurrió el 4 de octubre de 2022, cuando Noelia saltó desde un quinto piso.

Sobrevivió, pero el impacto le provocó una paraplejia permanente, dejándola en silla de ruedas con una discapacidad del 74% y dolores neuropáticos severos y constantes.

La batalla judicial contra su padre

La decisión de Noelia de solicitar la muerte asistida la enfrentó directamente con su familia. “Ninguno de mi familia está a favor”, confesó la joven en su última entrevista pública.

Su padre inició una batalla judicial de dos años para frenar el proceso, presentando recursos e incluso solicitando que se la obligara a someterse a un tratamiento psiquiátrico preventivo.

El caso llegó a instancias internacionales. La organización Abogados Cristianos presentó una medida cautelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para paralizar el procedimiento, pero el tribunal rechazó la solicitud.

Finalmente, la justicia española desestimó los últimos recursos de la familia, confirmando que Noelia cumplía con todos los requisitos legales para acceder a la eutanasia este jueves 26 de marzo, a la hora ya señalada.

El procedimiento y sus últimas palabras

El proceso tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Se utilizarán tres medicamentos específicos y, por deseo de la joven y debido a la conflictividad familiar, se realizará sin la presencia de sus padres.

En sus últimas declaraciones, Noelia fue contundente sobre su cansancio: “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”. Ante la falta de comprensión de su entorno, la joven reflexionó: “Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero ¿y todo el dolor que he sufrido yo durante tantos años?”.

Noelia también aclaró que, a pesar de su situación, mantenía su autonomía diaria: “Yo no estoy en la cama, me levanto, me ducho y me maquillo yo sola”.

Mientras tanto, cientos de personas se concentran esta mañana frente al hospital donde en pocas horas está programada la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, y otras miles de personas en todo el mundo siguen en directo en vigilia de oración y exigen un milagro para que Noelia elija vivir, mientras las redes se llenan de mensajes de apoyo global.

Esta misma tarde, Noelia espera alcanzar lo que ella misma definió como su meta final: “Por fin lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar”. Su caso queda como un precedente histórico sobre la autonomía personal y los límites del sufrimiento humano.