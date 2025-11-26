Europa endurece los controles ante el avance de la gripe aviar

Europa enfrenta un nuevo ciclo de tensión sanitaria tras el avance de la gripe aviar altamente patógena H5N1, que registra cientos de detecciones en aves domésticas y silvestres en más de treinta países del continente. La situación, que se intensificó entre fines de 2024 y 2025, obligó a varios gobiernos a reforzar protocolos y elevar los niveles de alerta.

Francia incrementó su clasificación de riesgo a «alto» luego de la confirmación de nuevos casos, lo que implicó la obligatoriedad de mantener a las aves bajo techo para evitar el contacto con fauna migratoria. Polonia, uno de los principales productores avícolas de Europa, adoptó una batería de medidas adicionales en las zonas afectadas, con restricciones de movimiento, reducción de densidad animal y mayores exigencias de desinfección.

En España, el Gobierno dispuso el confinamiento de aves de corral en más de mil municipios considerados de especial riesgo, prohibió la crianza al aire libre en áreas vulnerables y aumentó los controles de bioseguridad en granjas. Irlanda también activó órdenes de alojamiento obligatorio para aves domésticas tras la detección de focos en establecimientos productivos.

Las autoridades europeas advierten que el escenario demanda una vigilancia reforzada, tanto en aves de producción como en especies silvestres, ante el riesgo de que nuevas mutaciones del virus aumenten su capacidad de adaptación. Especialistas subrayan la necesidad de cerrar brechas en los sistemas de monitoreo y mejorar la detección temprana de posibles variantes con mayor potencial zoonótico.

La Comisión Europea impulsa una coordinación más estrecha entre Estados miembro para la gestión de la crisis, con intercambio de alertas y planes de acción comunes. En paralelo, varios países ya evalúan ampliar campañas de vacunación en aves y extender medidas preventivas al personal que trabaja en contacto directo con la producción avícola.

Mientras el hemisferio norte avanza hacia los meses más fríos, la región se prepara para un periodo crítico. El objetivo central es evitar la expansión del virus y proteger tanto la producción avícola como la salud pública ante un escenario epidemiológico que continúa en evolución.