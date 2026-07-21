Feria Judicial: El Juzgado de Paz permanece cerrado

El Juzgado de Paz de Nueve de Julio comunica que desde el día lunes 20 y hasta el día viernes 31 del corriente mes permanecerá en feria judicial. Durante la misma solo habrá una guardia que recibirá los asuntos urgentes. Asimismo no habrá atención al público para los trámites de certificaciones.

Durante la feria los juzgados de paz de turno para los asuntos urgentes serán el Juzgado de Paz de Bragado la primera semana, y 25 de Mayo la segunda.

Las denuncias por violencia familiar y de género serán recibidas como siempre en la Comisaría de la Mujer y resueltas por los juzgados de turno.

A partir del lunes 3 de agosto se reanudara la atención en forma regular.

Juzgado de Paz de Nueve de Julio