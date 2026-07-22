El optimismo del presidente de INTA, Nicolás Bronzovich: «Estemos preparados para invertir, parece que es un año que nos va a devolver todo lo que le pongamos»

En el marco de una jornada de trabajo en La Rural, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, analizó las perspectivas climáticas para el sector agropecuario y destacó la importancia de la articulación institucional frente a la confirmación del fenómeno de El Niño.

Un año «Niño» confirmado

Durante el encuentro, expertos en vialidad provincial, especialistas agrometeorológicos del INTA y referentes en riesgo agropecuario de la Secretaría de Agricultura coincidieron en que existen probabilidades bastante altas de tener un año Niño, consolidado de manera segura hasta el mes de septiembre, y con proyección también para diciembre y enero.

Ante este escenario, Bronzovich remarcó la necesidad de estar atentos y prevenir. Si bien aclaró que el INTA no interviene en la prevención del área urbana ante inundaciones, el foco de la institución está puesto en dar respuestas a los desafíos del sector productivo: «Cómo respondemos desde el riesgo de tener ganado en pastoreo en zonas bajas o isleñas a fertilizar cultivos en zonas que no se van a anegar y sabemos van a responder más a los fertilizantes, pero con mucho más riesgo de lavado de esos nutrientes», señaló.

Capitalizar las oportunidades en el campo

El presidente del INTA instó a los productores a aprovechar las ventajas que ofrece este fenómeno climático en las zonas de cultivo donde no existe riesgo de anegamiento. «Los años Niños para las lomas hay que aprovecharlos, hay que fertilizar mejor, monitorear mejor enfermedades, elegir variedades de mejor comportamiento a anegamiento», detalló.

No obstante, evitó dar recomendaciones específicas de manera individual, subrayando que lo valioso es que estas sugerencias sean elaboradas de forma articulada por distintos técnicos de diferentes instituciones en diversos niveles, construyendo así un conocimiento conjunto.

Articulación entre Nación, provincias y el sector privado

Bronzovich ponderó el trabajo conjunto entre la Nación, las provincias que pueden resultar más afectadas y los técnicos del INTA, sumando también la participación activa de los profesionales del sector privado. Incluso destacó el compromiso de provincias que asistieron al panel en calidad de oyentes para plantear debates y asumir compromisos con el fin de reducir el impacto dañino del clima.

«Lo que estamos seguros es que cuanto más ponemos en valor el conocimiento, cuanto más nos articulamos alrededor de generar ese saber, más riqueza creamos, más certeza hay y mejor podemos administrar las aleatoriedades de este negocio a cielo abierto que tanto amamos», afirmó.

Finalmente, con una mirada optimista respecto a la campaña de siembra y el clima actual, concluyó: «Estemos preparados para invertir, que parece que es un año que nos va a devolver todo lo que le pongamos».