Este miércoles 29 llega «Pulso Tierra» el evento de Innovación, Tecnología organizado por Federación Agraria

La cuenta regresiva ya comenzó para Pulso Tierra, el nuevo evento técnico y de innovación organizado por la Federación Agraria Argentina. El encuentro será mañana, 29 de mayo, desde las 9 h en Las Cúpulas, Predio Ferial Córdoba, y reunirá a productores, jóvenes, técnicos, profesionales, empresas y referentes del sector agropecuario de distintos puntos del país.

La propuesta busca generar un espacio dinámico de intercambio, capacitación, actualización y networking, pensado especialmente para pequeños y medianos productores, agricultores familiares y actores vinculados al agro, con eje en las nuevas tecnologías, la innovación aplicada y los desafíos del presente y el futuro productivo.

Durante toda la jornada habrá conferencias breves, espacios AgTech, demostraciones tecnológicas, paneles, networking, propuestas comerciales y experiencias vinculadas al mundo productivo. Además, el encuentro incluirá un cierre especial con gastronomía y música en vivo, en una apuesta por combinar conocimiento, encuentro y comunidad. La presidenta de FAA, Andrea Sarnari, señaló: “Pulso Tierra nace con la idea de volver a generar espacios de encuentro para productores, jóvenes y técnicos, donde podamos intercambiar experiencias, acceder a nuevas herramientas y debatir cómo construir el agro que viene”.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, del INTA, Fundación ArgenINTA, Agricultores Federados Argentinos (AFA), Federada Salud e IPCVA. También acompañan las entidades periodísticas agropecuarias de todo el país: CAPA (Círculo Argentino de Periodistas Agrarios), ABOPA (Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios), Periodistas Agroalimentarios Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CIPAG (Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba), AEPA (Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios) y el Círculo Thay de Periodistas Agropecuarios de Misiones. La inscripción para el público general es gratuita y puede realizarse en: www.pulsotierra.com.ar