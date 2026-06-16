Este miércoles 17, la Comunidad de Facundo Quiroga recibe el programa «Municipio Cercano» con varias oficinas en el lugar
La Municipalidad de Nueve de Julio continúa desarrollando el programa “Municipio Cercano”, una iniciativa que acerca distintas áreas y servicios municipales a los vecinos de las localidades del distrito, facilitando la realización de trámites, consultas y actividades de promoción y prevención.
En ese marco se informo que este miércoles 17, de 9 a 12 hs., en la Delegación municipal de Facundo Quiroga y a donde viajara la Intendente Maria Jose Gentile, se recibiría a vecinos de la localidad para atender consultas en la dirección de Tránsito brindará charlas de educación vial destinadas a alumnos de establecimientos primarios y secundarios; mientras que la oficina de OMIC atenderá consultas y reclamos de los consumidores.
Por su parte, el área de Bromatología desarrollará actividades de concientización sobre el correcto lavado de manos mediante charlas y propuestas lúdicas en jardines de infantes.
Tambien se hara presente la dirección de Gestión Ambiental quien llevará adelante encuentros educativos sobre separación de residuos y reciclado en instituciones educativas.
Por su parte la dirección de Actividades Económicas realizará recorridas y visitas a comercios para atender inquietudes y consultas, en tanto que el área de Producción avanzará con acciones de visibilización y relevamiento vinculadas al censo de comercios, visitando a cada establecimiento de la localidad.
Desde Relaciones con la Comunidad se efectuarán visitas a diferentes instituciones para actualizar documentación pendiente y fortalecer el vínculo con entidades intermedias, entre ellas cuerpos de Bomberos Voluntarios y clubes locales.
Además, se realizarán jornadas de castración y vacunación antirrábica para mascotas, mientras que el área de Licencias de Conducir ofrecerá turnos para renovación de carnets y capacitaciones destinadas a quienes tramiten su primera licencia.El programa se desarrollará progresivamente en todas las localidades del partido de Nueve de Julio. Próximamente se darán a conocer nuevas fechas y cronogramas de atención para que más vecinos puedan acceder a estos servicios cerca de sus hogares.
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