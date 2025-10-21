Este domingo 26 los nuevejulienses votaremos por primera vez con la BUP. Que es y como proceder

Por primera vez en la historia de una elección de legisladores, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y por ende de 9 de Julio, este domingo 26 de octubre, los votantes elegirán a sus diputados al congreso de la nación, mediante una nueva manera de votar: a través de la Boleta Única Papel, también conocida como BUP.

Para ello desde la Secretaria Electoral de la provincia de Buenos Aires se viene llevando adelante distintas capacitaciones a autoridades de mesa y ciudadanos con el objetivo de transmitir la mayor claridad posible en como proceder, ya que quienes acudan al acto eleccionario de este 26 de octubre, les sea simple y sencillo votar.

Flor Lomsan capacitadora designada por la secretaria electoral, este lunes llevo adelante en 9 de Julio, dos capacitaciones. En primer termino a autoridades de mesa, y luego a vecinos de 9 de Julio que se acercaron al Centro Socio Productivo San Cayetano, para conocer como es el uso de BUP y como proceder.

«Cuando vayamos a votar el 26, debemos saber que ya no hay más sobres, que en el cuarto oscuro ahora van a estar todos, el presidente de la mesa, vicepresidente y fiscales, además de la cabina de votación, esta ultima un cuadrante de cartón sobre una mesa, donde el votante apoyara la BUP y marcara el candidato/agrupación política que elige. En el caso que la persona necesite estar acompañada, accederá en caso excepcional, en ese caso tiene la potestad de hacerlo es el presidente de Mesa», explico Lomsan.

Procedimiento

Se debe ir a la mesa de votación con su respectivo DNI habilitado y que figura en el padrón. Ahora la mesa de votación estara dentro del aula de la escuela y no fuera como fue hasta la ultima elección, donde nos espera la autoridad de la mesa, esta nos va a entregar la BUP firmada por el presidente, la cual corto de un talonario, me voy a la cabina de votación y marco a quien eligió.

En la cabina de votación

Ya con la BUP y la lapicera en mano que me da la autoridad de mesa; en la Cabina de Votación, tengo que marcar dentro del cuadrado blanco( tilde o cruz) que figura en la boleta, a quien quiero elegir.

En la boleta figura el nombre de cada agrupación política y su color, que participa en la elección. Las agrupaciones están dispuestas en la boleta por un sorteo aleatorio, por eso están puestas de esa manera, y están las fotos de los candidatos y los primeros 5 candidatos, solamente los primeros 5, mientras que las autoridades de mesa van a pegar un afiche donde van a figurar los 25 candidatos de cada partido político”, detallo.

Una vez que marque mi elección, doblo la boleta, tiene líneas punteadas donde dice primer doblez, segundo doblez, y se mete directamente dentro de la urna, me devuelven el DNI, el troquel y listo.