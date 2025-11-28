Estafa telefónica: La Policía aprehendió a quienes usaron la identidad de un Fiscal de La Pampa para robar 4.500 dólares a una mujer

El hecho ocurrió este jueves 27 por la mañana en pleno centro de General Pico. Una adulta mayor entregó 4.500 dólares tras recibir un llamado extorsivo. Gracias al rápido accionar de la Brigada de Investigaciones y la coordinación con la policía bonaerense, el estafador fue interceptado pocas horas después.

Un nuevo caso de estafa telefónica bajo la modalidad del “cuento del tío” sacudió la tranquilidad de la mañana en General Pico. El hecho, registrado alrededor de las 9:00 horas de este jueves, tuvo como víctima a una mujer de avanzada edad domiciliada en la calle 15, entre 18 y 20. Lo particular y agravante del caso fue la utilización del apellido del Fiscal General Armando Agüero para amedrentar a la damnificada y lograr el despojo económico, detallo el sitio Infopico.

La mecánica del engaño La estafa comenzó con un llamado al teléfono fijo de la víctima. Del otro lado de la línea, un hombre se hizo pasar por su hijo, alegando, con voz de desesperación, que había atropellado a una mujer. Para darle verosimilitud y urgencia al relato, el estafador le indicó que le pasaría el teléfono al “Abogado Agüero”.

Este segundo sujeto, usurpando la identidad y la autoridad que conlleva el apellido del funcionario judicial local, le comunicó a la señora que si no entregaba una suma de 6.000 dólares de inmediato, su hijo quedaría detenido. Presa del pánico, la mujer logró reunir 4.500 dólares y salió a la vereda, donde un hombre —que actuaba en connivencia con los que realizaban la llamada— aguardaba para retirar el botín. Tras hacerse con el dinero, el sujeto se retiró rápidamente del lugar.

Investigación exprés y captura La respuesta policial fue inmediata. Personal de la Comisaría Primera y de la Brigada de Investigaciones de General Pico se abocaron al análisis de las cámaras de seguridad del edificio donde reside la víctima. Las filmaciones fueron claves: permitieron identificar al “recolector”, un hombre joven, y establecer su ruta de escape.

La investigación determinó que, tras caminar unas cuadras, el delincuente abordó un remís con destino a la localidad de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, se activó un operativo cerrojo y de cooperación interprovincial.

Desde la Brigada local, a cargo del Comisario Vanina Giménez, y la Comisaría Primera, bajo la dirección del Comisario Hernán Jordanes, se entabló comunicación directa con el Comisario Orellano, jefe de la Comisaría Distrital de General Villegas. Se le proporcionaron los datos físicos y de vestimenta del sospechoso.

Detención y traslado Alrededor de las 12:15 horas, apenas tres horas después del hecho, la policía bonaerense confirmó la detención del sospechoso en la vía pública en General Villegas. El detenido es un hombre mayor de edad, oriundo de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

El Fiscal Adjunto Matías Juan, quien dirige la investigación, ya ha sido notificado. El imputado permanece alojado en la dependencia de la vecina localidad bonaerense a la espera de las requisas correspondientes y será trasladado a General Pico el próximo lunes para comparecer ante la justicia pampeana.