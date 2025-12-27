Estafa millonaria: Don Celestino rompió el silencio y alertó a otros emprendedores

La empresa de dulce de leche, Don Celestino, dio a conocer a través de un reel en Instagram que fue víctima de una estafa de importantes dimensiones, que provocó no solo un perjuicio económico sino también un fuerte impacto emocional en el equipo de trabajo.

La advertencia fue realizada por Mónica Piccardi, propietaria de la firma, quien decidió hacer público el hecho no desde el enojo ni la victimización, sino desde la reflexión y el aprendizaje, con el objetivo de alertar a otros emprendedores y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Un golpe económico y emocional

“Confiamos desde el lugar de la buena fe, del trabajo honesto y del respeto. Esta vez nos salió así”, expresó Piccardi, quien remarcó que el daño sufrido fue profundo, pero que la decisión de comunicarlo responde a la convicción de seguir adelante sin perder los valores que identifican a la marca.

En ese marco, Don Celestino compartió parte de una conversación telefónica mantenida con el dueño anterior del local comercial que había sido utilizado por los estafadores, quien también resultó damnificado.

Una estafa planificada y de gran escala

Durante la llamada, el ex propietario del comercio explicó que vendió el fondo de comercio a una persona que, tras un breve período de funcionamiento, abandonó el local vacío, llevándose mercadería, instalaciones y dejando múltiples deudas.

“Nos embocaron a todos”, afirmó, detallando que se trató de una estafa organizada, con documentación falsa, identidades inexistentes, garantías apócrifas y cuentas bancarias cerradas, lo que impide cualquier tipo de reclamo legal efectivo. Según relató, los responsables utilizaron cheques para generar confianza inicial y luego desaparecieron, dejando a numerosos proveedores y particulares afectados.

El testimonio revela además que la maniobra alcanzó a distintos rubros y que las pérdidas económicas fueron millonarias, incluyendo casos de personas que perdieron sumas cercanas a los 40 mil dólares.

Datos falsos y sin posibilidad de reclamo

Desde Don Celestino señalaron que, si bien contaban con DNI, CUIT y datos formales de quienes realizaron las compras, toda la información resultó ser falsa, incluso para entidades bancarias, lo que expone la complejidad y gravedad del engaño.

Por tratarse de información sensible, la empresa aclaró que no puede difundir públicamente nombres ni documentos, pero puso los datos a disposición de otros emprendedores que puedan necesitar verificar operaciones similares, solicitando que se contacten de manera privada.

Un mensaje de alerta y continuidad

Pese a la situación, Mónica Piccardi remarcó que Don Celestino continúa de pie, reafirmando su compromiso con la honestidad, el trabajo y la pasión por emprender. “Creemos que la honestidad es el único camino que vale la pena, aunque a veces duela”, expresó.

Finalmente, la empresa manifestó su deseo de que esta experiencia sirva como alerta para otros emprendimientos, destacando la importancia de extremar cuidados y compartir información para prevenir nuevas estafas.

