Estado de situación del basural: El Municipio dio a conocer como se trabaja

La Municipalidad de 9 de Julio informa a la comunidad que, en forma paralela a las tareas de control y prevención que lleva adelante la Policía Comunal para evitar incendios intencionales, se han acentuado los trabajos destinados a mitigar la presencia de humo en el basural.

Al día de la fecha no se registran focos de incendio activos. No obstante, la persistencia del humo se debe a procesos de combustión interna del material acumulado y a la liberación de gases propios del lugar .

Actualmente, se encuentran operando en el predio una motoniveladora, dos camiones batea, dos camiones volcadores, dos retroexcavadoras municipales y un camión volcador perteneciente a Vialidad Provincial.

Las tareas consisten en el recubrimiento con tierra de los sectores donde se detecta combustión, así como en la compactación de los residuos, con el objetivo de reducir la presencia de oxígeno y controlar la emisión de gases, factores que alimentan la ignición.

Desde el área de Defensa Civil y Gestión Ambiental se destacó la importancia de estas acciones, remarcando que en este tipo de incendios “no se recomienda la utilización de agua para mitigar el humo, ya que no logra penetrar en los focos subterráneos, permitiendo que el fuego continúe activo y reaparezca a las pocas horas o días”.

Asimismo, se advirtió que “la humedad favorece la producción de metano por la descomposición de materia orgánica, un gas altamente inflamable”. En este sentido, se aclaró que el “objetivo principal de los trabajos es la reducción del oxígeno y el control de los gases presentes”.

Se espera que, durante los próximos días, los trabajos efectuados mitiguen de forma definitiva la presencia de humo.