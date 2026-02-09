Estabilidad: Porque hay que cambiar el chip en girasol

En la Cuna del Girasol, la empresa Tomas Hnos. honro al cultivo emblema del vecino distrito y dio a conocer el resurgimiento que tiene el mismo.

Fue en una jornada con una charla en la empresa ante productores locales, de 9 de Julio y Pehuajo, a lo que se sumaron empresas; para luego una recorrida a campo en el CTT en Carlos Casares, donde se hablo del crecimiento, clima, negocios, demanda, tecnología y manejo del Girasol

Como expositores estuvieron, el Ing. Agr. Nicolas Romano de Trybus Agro de 9 de Julio, quien se refirió a la campaña en cuanto a lo climático, el desarrollo del cultivo, el uso de la tecnología y nuevos híbridos. Por su parte desde la empresa Tomas Hnos. se abocaron a exponer sobre el desarrollo del cultivo de girasol durante los últimos 10 años, donde explicaron como el mismo ha venido ocupando mayor area de siembra.

En la actual campaña, se sembraron 47.000 has. y de no haber sido por la inundación e 9 de Julio y Casares, habrían implantado una mayor area, comento el Ing. Agr. Juan Yaquinta, responsable de Siembras Asociadas en Tomas Hnos.

El interlocutor de Tomas Hnos., entiende asi lo entiende la empresa también, que se debe cambiar el chip en cuanto al girasol, sobre lo que se viene haciendo, para lo que significa el cultivo. Yaquinta analizo que «destinamos lotes de girasol, los peores del campo, cosa que hoy cambia rotundamente la relación de precio que hoy tenés hace que con un manejo adecuado como lo que mostró Nicolás Romano y con los procesos adecuados y las fechas de siembra y los objetivos de plantas logradas, la fertilización, todo de punta como se tiene que hacer en el cultivo», puntualizo.