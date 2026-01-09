Escuelas Abierta de Verano 2026: Mas de 150 chicos se han sumado en el partido de 9 de Julio

Desde el viernes 2 de enero de 2026, y hasta el 31 próximo se desarrolla en todo el distrito de 9 de Julio el programa Escuelas Abiertas de Verano 2026 (EAV), con siete sedes, para que los alumnos disfruten en vacaciones distintas actividades recreativas, educativas e inclusivas, durante el mes de enero.

Al respecto el Coordinador del programa en 9 de Julio es el Prof. Agustín González, y las sedes cuyos horarios son de 8 a 12hs. de lunes a viernes, son en cuanto a las localidades Facundo Quiroga, Morea, Dudignac y Carlos

María Naón. Mientras que en la ciudad cabecera EAV se desarrolla en el Centro Educativo N° 801 (Pibelandia), N° 802 (Rayuela) y la Escuela Primaria N° 30, con propuestas que incluyen juegos, recreación, actividades artísticas, deportivas y acuáticas, aprovechando espacios como balnearios y piletas.

Al respecto, desde la Inspección Distrital se informo que mas de 150 niñas y niños son parte en esta nueva edición, en tanto que adelanto que el próximo lunes 12 se brindaran mayores detalles de como se viene trabajando y el impacto social y educativo en los participantes.