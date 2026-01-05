Esclarecen varios robos de transformadores electricos en Chivilcoy

Una exhaustiva investigación desarrollada por la SUBDDI Chivilcoy, bajo la conducción del Crio. Inspector Fernández, permitió esclarecer cuatro robos agravados a transformadores eléctricos ocurridos en distintos puntos de la ciudad de Chivilcoy, delitos que ocasionaron importantes daños a la infraestructura energética y afectaron el normal suministro del servicio.

Los hechos tuvieron como damnificada a la empresa distribuidora EDEN, y fueron cometidos mediante una modalidad reiterada: la sustracción de cobre del interior de transformadores, tras ejercer fuerza y vandalizar instalaciones eléctricas. Los cuatro hechos esclarecidos en Chivilcoy.

De acuerdo a lo acreditado en la investigación judicial, los imputados serían responsables de cuatro hechos delictivos registrados en Chivilcoy, a saber:

• 27 de octubre de 2025: desinstalación de dos transformadores en distintos sectores de la ciudad, de los cuales sustrajeron el cobre de su interior.

• 31 de octubre de 2025: robo de cobre luego de forzar tres transformadores ubicados sobre la Ruta Provincial N° 51.

• 05 de noviembre de 2025: nuevo ilícito en Diagonal Santilli, donde fue violentado un transformador para sustraer material conductor.

• 12 DE Noviembre de 2025: Ilicito ocurrido en la intercepción de las ruta Provincial N°30 y Ruta Nacional N°5

Como asi también un quinto hecho de similares características, que permitió unificar las investigaciones y confirmar la participación de los mismos autores. Donde el mismo fue suscitado en la localidad de Las Heras, el cual resultó clave como disparador de la investigación que permitió profundizar las tareas en Chivilcoy.

Es dable de destacar la labor realizada por los detectives de la DDI CHIVILCOY en forma conjunta con la SUBDDI MARCOS PAZ a cargo del Comisario Cristian Cardozo, los cuales mediante análisis de cámaras de seguridad, tareas de inteligencia, seguimientos y estudios de comunicaciones, aperturas de antenas, personal de la SUBDDI Chivilcoy logró identificar a los responsables y el vehículo utilizado, un Renault Logan gris, lo que derivó en cuatro allanamientos en el partido de La Matanza.

Como resultado, se concretó la detención de Sebastián Alberto Rolón (33) y Matías Emmanuel Pintos (30), además del secuestro de herramientas utilizadas para cometer los delitos y del vehículo empleado.

Los detenidos fueron notificados de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y quedaron a disposición de la UFI N° 7 del Departamento Judicial Mercedes, a la espera de la correspondiente audiencia judicial.

Desde la SUBDDI Chivilcoy se destacó el profesionalismo, compromiso y eficacia del personal policial, cuyo trabajo permitió esclarecer hechos complejos, desarticular una banda dedicada al robo de transformadores y proteger un servicio esencial para los vecinos de la ciudad

fuente e imagen: Sub DDI Chivilcoy