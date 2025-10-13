Escalan a 180 los femicidios en lo que va del 2025: El 40% fueron cometidos por sus parejas

Desde el Observatorio de las Violencias de Género compartieron las cifras de los femicidios desde el 1 de enero hasta el 29 de septiembre y los mismos ascienden a 178.

Tras el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena, se conoció un informe que revela datos escalofriantes, como que el 40% de los mismos fueron cometidos por la pareja de las víctimas.

Este total es recopilado por el Observatorio Ahora a partir de los casos mostrados en los medios de comunicación, por lo que se estima que la cifra es mucho mayor.

Sólo esta semana, salieron en los grandes medios las caras de Adriana Miriam Velázquez de 52 años y de su hija Mariana Belén Bustos de 25 años, que fueron quemadas en su casa en Bahía Blanca.

Horas antes, Daiana Magalí Mendieta de 22 años fue encontrada asesinada en el interior de un aljibe en Entre Ríos. Estos casos y muchos más quedaron por fuera del informe que llegó hasta el 29 de septiembre y que mostró que ocurrió un femicidio cada 36 horas.

Las cifras escalofriantes

De acuerdo al Observatorio, de estos 178 femicidios, 159 fueron cometidos a mujeres. Mientras que 6 de ellos son vinculados a mujeres y niñas, es decir, personas allegadas a la víctima. Y 13 vinculadas a hombres y niños.

En relación al vínculo con el agresor, el informe revela que el 40$ fue cometido por las parejas de las víctimas. Y el 29% por sus ex parejas.

Del 15% aún no se sabe cuál era el vínculo con la víctima. Mientras que el 8% fue un familiar, otro 8% un conocido y sólo 1% fue cometido por un desconocido.

La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en su vivienda (39,3%) y el 27% fueron atacadas en la vivienda compartida. Un 15,7% ocurrió en la vía pública.

Además, se registraron 261 intentos de femicidios e intentos de femicidios vinculados, 4 ataques lesboodiantes, 4 intentos de transfemicidio y 2 transfemicidios.