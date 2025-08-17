Es productora rural, decidió participar en política y toma un desafío: “La voz del interior bonaerense tiene que llegar al Senado”

En el marco de una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Nueve de Julio, la productora rural de Carlos Casares, Andrea Passerini, primera candidata a senadora provincial por la Cuarta Sección Electoral en la lista de Potencia, presentó junto al bragadense Fabio Bollini los principales lineamientos del espacio y cuestionó el abandono histórico del interior de la provincia de Buenos Aires.

“La principal bandera distintiva que quiero llevar al Senado es la voz del interior bonaerense”, sostuvo Passerini, quien advirtió que la región “está presa de los grandes temas del conurbano” y que los distritos productivos han sido sistemáticamente postergados. “No nos valoran por nuestro potencial productivo, por la potencia que fue limada por décadas de abandono. Nos siguen cobrando impuestos y fondos específicos, como el hídrico, pero las obras están detenidas. ¿Dónde está esa plata? Eso es ilegal”, enfatizó.

La candidata hizo hincapié en la necesidad de representar a los sectores productivos del interior: “¿Quién es la voz del tambo que se está muriendo bajo el agua? ¿Quién defiende a las ciudades que atraviesan una crisis de infraestructura y de trabajo? Hoy, nadie”.

En un tono personal y desafiante, Passerini se diferenció de sus competidores en la sección:

“La única que no es casta soy yo. Agarro mi camioneta, pago mi gasoil, cargo mis banners y salgo a dar la pelea. Compito contra dirigentes que hacen campaña con los impuestos de los bonaerenses”, lanzó.

Luego, mencionó a los principales rivales en la contienda:

“En La Libertad Avanza el candidato es funcionario de la Jefatura de Gabinete, alguien que vive de la política mientras habla contra la política”.

“En Fuerza Patria, el candidato de Pehuajó es presidente del Concejo Deliberante, parte del aparato del histórico intendente local”.

“En Somos Buenos Aires, el postulante es intendente de Junín, elegido hace dos años para cumplir su mandato, y ahora pretende irse a mitad de camino a buscar un cargo en el Senado” .

“Yo vengo de la producción, vivo de mi tambo, y estoy orgullosa de salir a defender lo que digo y lo que hago”, subrayó Passerini.

Por su parte, Fabio Bollini, segundo candidato a senador por Potencia, remarcó la urgencia de ordenar las cuentas provinciales y atender los problemas estructurales. “Nos vamos a encontrar con un presupuesto desordenado y prorrogado. Es urgente trabajar en la carga impositiva que recae sobre los pequeños y medianos productores y en la infraestructura rural. Más del 80% de los caminos bonaerenses son de tierra, y por allí no solo sale la producción, sino que transitan la educación, la salud y la vida misma de los pueblos”, señaló.

La conferencia también contó con la presencia de Jorge Paoltroni, militante del MID y referente de Potencia en Nueve de Julio, quien destacó la importancia de sumar nuevas voces en la política local y respaldó el trabajo de los candidatos.

Passerini concluyó con un llamado al compromiso ciudadano: “El interior bonaerense está abandonado hace mucho tiempo. La forma de revertirlo es con más compromiso ciudadano. La política no puede ser solo un ejercicio de poder, tiene que volver a ser una herramienta para mejorar la vida de la gente”.