Es oficial: El gobierno publico el decreto que establece la baja de retenciones a los granos

«Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para este gobierno. Continuaremos haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan», subrayaron desde la cartera de Agricultura del gobierno argentino, que este viernes 12, publico el Decreto 877/2025, donde indica el establecimiento de baja de retenciones a los granos de soja, trigo, cebada, maíz, sorgo, girasol y sub producto de soja.

A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

• Soja: de 26% a 24%

• Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

• Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

• Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

• Girasol: de 5,5% a 4,5%

Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones.

De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos.

Mira que dice el Decreto 877/2025 publicado por el gobierno nacional