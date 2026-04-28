Es oficial: Cristian Poggi asumió como Secretario de Obras Publicas

Tras la salida del cargo Secretario de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Julio, Juan Pablo Boufflet; la intendente Maria Jose Gentile convoco a quien era responsable de Servicios Publicos, Cristian Poggi como nuevo Secretario del area de obras publicas.

Esto se conocio este martes, cuando desde el Ejecutivo hicieron un publica una gacetilla de prensa dando a conocer que en la mañana de hoy, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en su despacho al recientemente designado secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, quien venía desempeñándose de manera interina en el cargo y asume ahora formalmente al frente de la cartera.

En el marco del encuentro con la jefa comunal -del que también participó el subsecretario de Servicios Públicos, Carlos Balle, el nuevo secretario recibió directivas para avanzar en diversos trabajos y acciones en distintas áreas de la secretaría.

En tanto que desde la ruralidad se esperan acciones de trabajo para la reparación de la red vial, limpieza de canales y reparación de alcantarillados, tal como se diálogo y reclamo en reunion de Mesa de Emergencia, dada dias atras.