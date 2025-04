“Es la vocación y estamos preparados”: En 9 de Julio un productor cosecha un lote maíz con el campo totalmente inundado

La historia del Establecimiento La Huella en el Cuartel II del distrito de 9 de Julio, para esta campaña es muy común a la de otros lindantes, en otros cuarteles y partidos vecinos, donde cosechar se lo hace medio del agua.

Carlos Grondona es productor agropecuario y subió una foto y un video en su cuenta de X y no solo que se viralizo la misma, sino que hasta llego a las páginas de Diario La Nación entre otros.

En dialogo con El Regional Digital, Grondona comento “acá estamos en medio de la cosecha, luchando, a veces se lucha contra la sequía, a veces contra el granizo, y ahora tocó que cayeron 630 milímetros en 40 días”, puntualizo.

El lote esta con 40 cms bajo agua

Sobre el lote esta lindante a la ruta nacional 5, “es un campo ondulado, que se puede ver de la ruta cuando uno va de 9 de julio a Bragado, y los últimos 4 o 5 años fueron bastante secos, se podía sembrar bien y cosechar bien. Este año el maíz estaba muy bueno en los bajos, enero un poco seco, pero con esos 630 milímetros en 40 días se anegó; y si bien el maíz puede esperar, me recomendaron, métele ahora porque el agua llega a 40 centímetros, y lo que me dicen es que se puede caer por el peso de la espiga y perderlo. Además hay piso para la cosechadora esperar más, puede convertirse en un barro espeso y ahí no camina la cosechadora”, subrayo.

El maíz sembrado ocupa un lote de 220 has., y ya levantamos 120, en el lote más ondulado pudimos cosecharlo todo en los bajos, y ahora estamos en un lote más bajo y la mitad del lote es agua, por lo que estamos tratando de ganarle al terreno.

Carlos Grondona que esta al pie del cañón en la cosecha mientras el tiempo lo está permitiendo. Si caen en otra tormenta 100 milímetros, chao. Es la ventana que tenemos ahora y tengo la suerte de tener un gran contratista, Jonathan Salazar, que es de Obrien (Bragado). El tipo le mete para adelante y cuida la máquina, pero donde puede le mete y no afloja”, resalto.

En ese escenario de cosecha el lote que está cerca de la localidad de Dennhey, los rindes en los bajos arrojo 12.000/ha. y las lomas un poco menos, y el promedio esta en los 9.000 por hectárea, comento.

Sin embargo, no termina en la cosecha, sacar los granos no es fácil, camiones prácticamente no pueden entrar ni salir, los caminos están casi cortados algunos, por lo que están acudiendo a silosbolsas.

En La Huella también se da otra preocupación que a los 630 mms. de lluvia se suma agua por desnivel que ingresa, y si bien a espaldas del campo está el denominado “canal Cafiero”, en La Huella están inundados y anegados para trabajar.

Carlos, conto en el dialogo telefónico que el campo es mixto, en ganadería se hace cría, recría y engorde mediante feedlot; y si bien el ganado no está complicado, si los lotes donde ya debería haber sembrado verdeos de invierno, ya esos lotes están bajo agua, comento Grondona.

Es la vocación y estamos preparados

Durante toda la entrevista este productor nuevejuliense no renegó de la situación y analizo “como productores es algo que a lo mejor no se entiende mucho en los centros urbanos, es un trabajo de muchísimo riesgo, uno pone la plata y después puede haber sequía, puede haber granizo, puede haber helada, puede haber inundación, como ahora, anegamientos, puede haber gobiernos que van contra el campo, otros favorables, uno está siempre peleando contra todo, pero bueno, es lo que a uno le gusta, es la vocación y estamos preparados”, resalto cerrando el dialogo periodistico