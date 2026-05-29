Entidades de la aviación agrícola de América se unen y reclaman reglas claras sobre drones pulverizadores

Las principales entidades de aviación agrícola de América expresaron su preocupación por el crecimiento acelerado de los drones pulverizadores utilizados en tareas agrícolas y reclamaron a las autoridades avanzar hacia marcos regulatorios modernos, claros y seguros que permitan una integración ordenada entre aeronaves tripuladas y no tripuladas en el espacio aéreo rural.

El pronunciamiento conjunto fue firmado por la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA), el Sindicato Nacional de Empresas de Aviación Agrícola (Sindag) de Brasil, la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas (Anepa) de Uruguay, la Federación Mexicana de la Industria Aeroagrícola, la Asociación de Aviación Agrícola de Paraguay, la National Agricultural Aviation Association (NAAA) de Estados Unidos y la Asociación Canadiense de Aplicadores Aéreos (CAAA).

A través de un comunicado, las entidades señalaron que el objetivo del planteo es contribuir al fortalecimiento de la seguridad operacional, la responsabilidad profesional, la trazabilidad de las aplicaciones y la convivencia segura entre las distintas tecnologías que operan en el espacio aéreo rural.

En ese sentido, reconocieron el valor y el potencial que aportan los vehículos aéreos no tripulados (VANT) al sector agropecuario y destacaron el crecimiento de operadores profesionales de drones agrícolas en distintos países de la región. Sin embargo, advirtieron que la incorporación de estas tecnologías debe desarrollarse bajo criterios adecuados de seguridad operacional, coordinación aérea y respeto por las normativas vigentes en cada país. Las organizaciones remarcaron que el espacio aéreo rural presenta actualmente una elevada complejidad operativa y señalaron que la rápida expansión de drones pulverizadores, en algunos casos operados sin la capacitación ni las habilitaciones correspondientes, incrementa los riesgos para la seguridad aérea.

Según indicaron, la operación simultánea de aeronaves tripuladas y no tripuladas a baja altura exige mecanismos efectivos de coordinación, identificación y control que permitan minimizar riesgos y favorecer una convivencia segura y eficiente entre las distintas tecnologías aplicadas al trabajo aéreo. Asimismo, recordaron que las aeronaves agrícolas tripuladas realizan sus tareas a escasos metros del suelo y a altas velocidades, en condiciones dinámicas y de alta demanda operativa, por lo que consideran indispensable establecer protocolos claros de coordinación y operación durante las aplicaciones aéreas. Las entidades también subrayaron que el crecimiento tecnológico y comercial de los drones agrícolas debe estar acompañado por normas modernas, controles adecuados y criterios armonizados que permitan una integración segura, profesional y sustentable dentro del sistema aeronáutico.

Las organizaciones instaron a las autoridades aeronáuticas y regulatorias de cada país a avanzar en una serie de medidas orientadas a fortalecer la integración ordenada de estas tecnologías. Entre las principales propuestas, reclamaron actualizar los marcos regulatorios para la operación de drones pulverizadores, promover sistemas de licencias, certificaciones y seguros adecuados para los operadores, implementar mecanismos de identificación y trazabilidad electrónica de drones y establecer protocolos claros de coordinación en espacios aéreos de baja altitud.

Además, pidieron intensificar los controles sobre operaciones ilegales o irregulares con el objetivo de resguardar la seguridad operacional. Otro de los puntos destacados del documento fue la necesidad de impulsar campañas de concientización dirigidas a productores y operadores para promover prácticas responsables, profesionalizar la actividad y fomentar contrataciones dentro de marcos formales y regulados. Las entidades consideraron que una integración tecnológica responsable requiere reglas claras, capacitación, coordinación institucional y una visión compartida entre todos los actores involucrados en el sector agroaéreo.

Finalmente, hicieron un llamado a profundizar el trabajo conjunto entre el sector público y privado para garantizar una convivencia segura, ordenada, moderna e innovadora entre aeronaves tripuladas y no tripuladas, en un contexto en el que la campaña agrícola 2026 aparece como un nuevo desafío para la seguridad aérea y operacional en toda la región.