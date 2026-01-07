Encuentro de Newcom en el Playón Municipal

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes, invita a participar de un nuevo encuentro de Newcom +40, que se desarrollará los días 7 y 15 de enero, a partir de las 19.30 horas, en el playón municipal.

La propuesta, de carácter gratuito, está destinada a personas mayores de 40 años y forma parte de las acciones impulsadas para promover la actividad física, el encuentro social y la vida saludable durante la

temporada de verano.

Desde la dirección de Deportes se destacó la importancia de continuar generando espacios de participación accesibles para la comunidad, fomentando el deporte recreativo y el bienestar.