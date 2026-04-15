Encuentro de actividades aerobicas del distrito en El Provincial

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes, llevó adelante en la jornada de ayer un encuentro de los grupos del programa de actividades aeróbico-funcionales en la localidad de El Provincial, con la participación de vecinos de distintas localidades del distrito.

Durante la jornada se desarrollaron actividades físicas de manera conjunta y, posteriormente, los participantes compartieron un espacio de mate y charlas, fortaleciendo los vínculos entre los grupos.

Este tipo de propuestas tiene como objetivo principal promover la actividad física como herramienta de socialización, fomentando el encuentro, la integración y el bienestar general, contribuyendo así a mejorar la salud integral de los vecinos.