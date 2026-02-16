Encontraron al trabajador rural Adrián Gallo en buen estado de salud

En un rastrillaje, que comenzó este domingo muy temprano por la mañana, fue encontrado con vida y en buen estado de salud el trabajador rural Adrián Darío Gallo, el hombre que era intensamente buscado desde ayer luego de de ausentarse el día viernes del establecimiento rural de la zona paraje Mira Mar donde se encontraba cumpliendo tareas.

Tras un infructuoso operativo llevado a cabo el sábado, las fuerzas policiales se vieron reforzadas en equipamiento al contar con drones y canes de búsqueda provistos por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Cerca de las 11 de la mañana, específicamente a las 10:40 horas, Gallo fue localizado a unos 10 kilómetros del establecimiento rural en dirección a la localidad de Ordoqui.

Señalaron las fuentes policiales que el hombre no presentaba signos de lesiones pero sí de desorientación. Así las cosas, y luego de reencontrarse con su familia, Gallo fue trasladado al nosocomio local para hacerle los chequeos médicos de rigor.