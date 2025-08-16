En un fatal accidente vial en Acceso a Dudignac fallece un conocido vecino de la localidad

La comunidad de Dudignac despertó esta en la mañana de este sábado 16 con otro accidente vial cuyo saldo es el fallecimiento de un vecino de la localidad identificado como Alejandro Carilla de mas de 60 años.

Conforme información recabada, el accidente se produjo alrededor de las 03 AM, cunado Carilla al mando de una Pick up marca Toyoa Hilux color Blanca, y quien ingresaba a Dudignac, en plena recta, se despista e impacta contra un árbol de la banquina.

Por el hecho intervino Bomberos Voluntarios de Dudignac y de la Sub Estación Policía Dudignac, y del Hospital Municipal de Dudginac, donde se constato que a raíz del impacto, el hombre falleció en el acto.

El fatal accidente se produce a unos 7/8 kms. de la localidad y en plena recta, conforme información recabada y por el hecho interviene la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Mercedes, que ordenó pericias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del accidente.

Imagen/Video: vecino de Dudignac/ Daniel Escobedo