En un campo de Bragado se incendio por completo una cosechadora

Un incendio se registró este sábado a las 15:45 en la estancia El Overo, propiedad de Carlos Liciaga, donde una cosechadora marca John Deere resultó afectada por el fuego.

Conforme informo el sitio Bragado Tv, la maquina estaba en plena labor de cosecha en un lote con cultivo de soja, cuando se genero el incendio, y ante la emergencia, acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de O’Brien, que trabajó en el lugar bajo la coordinación del Jefe de Cuerpo, Fabricio Citate.

Las causas del siniestro no fueron informadas oficialmente, mientras que los servidores públicos lograron controlar la situación tras su intervención.